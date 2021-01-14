眾院彈劾川普總統案 黨團會議主席莉茲錢尼支持 共和黨陷內鬥

共和黨黨團會議主席莉茲‧錢尼支持二度彈劾川普總統，引起黨內同志不滿，呼籲她辭去主席職務。(Getty Images)

眾院共和黨 黨團會議主席莉茲‧錢尼(Liz Cheney)在國會上周暴動後，12日宣布支持民主黨二度對川普 總統提出的彈劾 案，引起黨內同志不滿，眾院司法委員會首席議員喬丹(Jim Jordan)呼籲錢尼辭去主席職務。

參院方面，重量級共和黨領袖葛理漢(Lindsey Graham)將領導對抗彈劾案，共和黨參院領袖麥康諾(Mitch McConnell)則表示，對於舉行判決投票抱持開放態度，川普的白宮迄今保持中立未涉入。

「錢尼眾議員今日表態支持彈劾，她沒有與黨團成員磋商，不符合黨團的規則與精神，忽視共和黨選民的偏好」；眾議員羅森岱(Matt Rosendale)12日發表明說：「她在關鍵時刻削弱黨團，藉此增強個人的政治功績，不適合領導，應該辭去黨團會議主席職務。」

保守派眾院自由黨團(Freedom Caucus)共同創辦人喬丹說：「我們必須有第二次投票，會議必須就此表決。」

喬丹是川普在眾院的中堅擁護者，他與自由黨團主席畢格斯(Andy Biggs)等其他保守派共和黨的川普盟友齊聲呼籲錢尼下台。

畢格斯表示，錢尼「不再適任」；他已發起請願，並取得44名保守派共和黨同志的簽名連署，呼籲錢尼下台。

請願書內容寫道：「錢尼對川普的譴責和對彈劾總統的支持，已多次被民主黨利用，作為基於不當程序、斷章取義彈劾總統的理由；她個人的發言立場未能反應共和黨黨團會議的多數意見，且讓黨團蒙羞且引發爭執。」

葛理漢上周才表示，已受夠了川普企圖推翻選舉結果，但在發生國會暴動後，卻呼籲共和黨參議員反對彈劾案。

另一方面，麥康諾採取截然不同的策略，他尚未完全反對眾院提出的彈劾案，他13日寫信給共和黨參議員，呼籲黨內同志在調查中靜觀其變。

然而，麥康諾並非全然沒有動作，他已經拒絕參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的快速審理請求，這意味著參院最快要19日才復會，而川普的任期將在翌日中午前屆滿。