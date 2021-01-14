我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

選舉官司失利又被彈劾 川普拒再付朱利安尼薪水

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

眾院彈劾川普總統案 黨團會議主席莉茲錢尼支持 共和黨陷內鬥

編譯陳韻涵／綜合13日電
共和黨黨團會議主席莉茲‧錢尼支持二度彈劾川普總統，引起黨內同志不滿，呼籲她辭去主席職務。(Getty Images)
共和黨黨團會議主席莉茲‧錢尼支持二度彈劾川普總統，引起黨內同志不滿，呼籲她辭去主席職務。(Getty Images)

眾院共和黨黨團會議主席莉茲‧錢尼(Liz Cheney)在國會上周暴動後，12日宣布支持民主黨二度對川普總統提出的彈劾案，引起黨內同志不滿，眾院司法委員會首席議員喬丹(Jim Jordan)呼籲錢尼辭去主席職務。

參院方面，重量級共和黨領袖葛理漢(Lindsey Graham)將領導對抗彈劾案，共和黨參院領袖麥康諾(Mitch McConnell)則表示，對於舉行判決投票抱持開放態度，川普的白宮迄今保持中立未涉入。

「錢尼眾議員今日表態支持彈劾，她沒有與黨團成員磋商，不符合黨團的規則與精神，忽視共和黨選民的偏好」；眾議員羅森岱(Matt Rosendale)12日發表明說：「她在關鍵時刻削弱黨團，藉此增強個人的政治功績，不適合領導，應該辭去黨團會議主席職務。」

保守派眾院自由黨團(Freedom Caucus)共同創辦人喬丹說：「我們必須有第二次投票，會議必須就此表決。」

喬丹是川普在眾院的中堅擁護者，他與自由黨團主席畢格斯(Andy Biggs)等其他保守派共和黨的川普盟友齊聲呼籲錢尼下台。

畢格斯表示，錢尼「不再適任」；他已發起請願，並取得44名保守派共和黨同志的簽名連署，呼籲錢尼下台。

請願書內容寫道：「錢尼對川普的譴責和對彈劾總統的支持，已多次被民主黨利用，作為基於不當程序、斷章取義彈劾總統的理由；她個人的發言立場未能反應共和黨黨團會議的多數意見，且讓黨團蒙羞且引發爭執。」

葛理漢上周才表示，已受夠了川普企圖推翻選舉結果，但在發生國會暴動後，卻呼籲共和黨參議員反對彈劾案。

另一方面，麥康諾採取截然不同的策略，他尚未完全反對眾院提出的彈劾案，他13日寫信給共和黨參議員，呼籲黨內同志在調查中靜觀其變。

然而，麥康諾並非全然沒有動作，他已經拒絕參院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)的快速審理請求，這意味著參院最快要19日才復會，而川普的任期將在翌日中午前屆滿。

挺川參議員葛理漢上周才表示，已受夠了川普企圖推翻選舉結果，但在發生國會暴動後，卻...
挺川參議員葛理漢上周才表示，已受夠了川普企圖推翻選舉結果，但在發生國會暴動後，卻呼籲共和黨參議員反對彈劾案。(美聯社)

共和黨 彈劾 川普

上一則

美新冠單日4327死創新高 俄州發現2本土變種病毒傳染力更強

下一則

武裝兵在走廊席地而睡…內戰以來 首見軍隊駐紮國會

延伸閱讀

推特之後…Snap也永久封殺川普帳號

推特之後…Snap也永久封殺川普帳號
Ｑ&A／二次彈劾川普 為阻再選總統？取消卸任福利？

Ｑ&A／二次彈劾川普 為阻再選總統？取消卸任福利？
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
川普資深顧問：他擔心暴亂影響品牌形象和生意

川普資深顧問：他擔心暴亂影響品牌形象和生意

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
離政權交接僅剩數日，國務卿龐培歐在外交上的「積極任事」與「效忠川普」，最終招致反彈。(路透)

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

2021-01-12 21:15
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票

232：197 眾院通過彈劾川普 10共和黨議員投贊成票
補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元

補足2000元！拜登再推紓困 每人加發1400元
眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」

眾院通過彈劾後 川普拍影片譴責國會暴動「非我立場」
87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命
7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休

7年前買進7.5元特斯拉股票 39歲亞馬遜工程師爽退休