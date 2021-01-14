前白宮幕僚長凱利：川普不願承認犯錯 大男人心態作祟

前白宮 幕僚長凱利(John Kelly)12日透露，川普 總統「從來不肯示弱或承認自己有可能做錯事，但偉大的、好的領袖有時候必須承認自己有過錯。川普沒辦法這麼做，是因為『大男人心態』作祟。」

「今日美國 報」報導，眼看高層執法人員愈來愈擔心1月20日總統就職典禮可能發生暴力事件，這位退役陸戰隊四星上將12日在愛阿華州第摩因市(Des Moines)一項活動上表示，川普需要呼籲民眾保持和平。

凱利表示，總統「應向每一位公民提出呼籲。不管是什麼問題，你絕對有權抗議，絕對有權說出你想說的話，但你沒有權利破壞東西、搗毀東西。你絕對沒有施暴的權利。」

凱利是在2017年7月31日至2019年1月2日擔任川普的幕僚長，他後來請辭。針對川普支持者6日衝入國會的暴亂事件，凱利上周曾表示，他支持動用憲法第25條修正案將川普免職。

凱利在12日活動中，與只當了11天白宮聯絡室主任的史卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)擔任演講嘉賓。

凱利說，他相信美國有足夠的國民兵和執法人員可以保護總統當選人拜登和參加就職典禮的來賓，「但民眾有必要在這裡喘口氣，然後說，為什麼會發生這種事？並開始相互對話。」

凱利表示，他很擔心國家領導人陷入競選的「血腥運動」，忘記去做對國家正確的事。他說：「他們不是壞人。他們只是一直想著競選連任，所以把對方妖魔化並指出不公，不管對方是誰。」

凱利說：「我們必須認真考慮是誰在競選公職，我們需要看清楚他們的性格，他們在廉明與道德方面的紀錄，然後再來談政治。」

凱利說，民眾以前往往可以文明地討論政治問題，甚至包括墮胎等激烈爭議在內。他認為，「大多數美國人想要的事情是一樣的：一份工作、家人和朋友、給孩子機會和安全。我們彼此其實有更多的共同點」。