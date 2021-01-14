參院若也通過彈劾 川普將不能再參選公職

國會眾院13日通過歷史性的二度彈劾川普 總統案，川普的命運接下來掌握在參院 手中；雖然目前共和黨擁有參院多數優勢，但多數黨領袖麥康諾已表示不會在20日總統當選人拜登就職前召回參議員，代表川普將能「平安著陸」；而卸任總統若被彈劾定罪，則將被剝奪未來再參選或擔任公職的資格。

憲法第2條寫道：「憲法賦予國會以叛國、賄賂或其他重罪與輕罪理由，將總統、副總統或其他聯邦官員彈劾與去職的權力。」

不過川普的任期剩下最後一周，民主黨總統當選人拜登將在20日宣誓就職，而川普總統彈劾案的參院表決，得等到20日後才進行。現在仍不確定，在他卸任之後是否能被彈劾。法律學者對此態度分歧，真正的答案可能得等到在法院遭挑戰時才知道。

根據憲法第1條第3款，「彈劾案的判決，不得超過免職及取消其擔任合眾國政府任何具有榮譽、責任或俸給的職位之資格；但被判處者仍須服從另據法律所作之控訴、審訊、判決及懲罰。」

因此不論被彈劾的公職人員是否在任，只要被參院判定有罪，不僅將被去職，也可能被禁止於未來再參選公職。

欲讓川普去職與被定罪，需要參院三分之二的議員投票通過；但讓他失去參選資格，僅需要再次進行「簡單多數決」(simple majority)即可。

以喪失未來參選資格作為懲處，因此部分法律學者認為，彈劾判決對卸任官員依舊有法律效力。

此外根據1958年的前總統法(Former Presidents Act)，卸任總統將獲得每年20萬元的退休金、健康保險、年度旅行預算、維安人員保護，以上全部由納稅人埋單。

若總統遭彈劾並且定罪，許多專家相信，就算總統在卸任後才被定罪，將失去上述福利；然而，相關規定並未明確訂定於憲法或是彈劾程序中，過去也未曾在法院審理。

因此就算川普目前遭眾院通過彈劾，若參院沒能通過定罪，他將得以保有上述福利。

但對於川普的第二次彈劾，在憲法或相關法規上仍有許多不完全明確之處，可能得等到進入法院才會有答案。