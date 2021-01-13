「為良心投票」眾院共和黨第3把手 支持彈劾川普

共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼。(路透)

有線電視新聞網(CNN)報導，對於川普 總統煽動支持者攻占國會大廈，多名共和黨 籍聯邦眾議員12日晚間紛紛表態支持彈劾 ，共和黨國會議員終於決定與川普畫清界線，則是因為暴動發生迄今，川普仍然毫無悔意。

眾院13日提案彈劾川普時，絕大多數共和黨眾議員將投下反對票，但共和黨陣營消息人士透露，約有10名、20名或20名以上共和黨籍眾議員可能倒戈。

眾院共和黨團第三號人物，同時也是前副總統錢尼(Dick Cheney)女兒的懷俄明州共和黨籍聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)，12日下午發表聲明宣布將投票贊成彈劾川普，如同在黨內投下震撼彈。

在11日的電話會議中，她對共和黨國會同僚說道，這次彈劾案投票是「為良心投票」。眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)已表明反對彈劾川普。

另一方面，由反川派共和黨員新成立的「共和黨究責計畫」(Republican Accountability Project)12日宣布，將募資5000萬元協助投票彈劾川普的共和黨籍國會議員尋求連任。

保守派政治評論員、「共和黨究責計畫」董事會主席克里斯托(Bill Kristol)指出：「我們想對所有投票支持彈劾川普的共和黨籍國會議員說，你們將不會孤軍作戰，在初選時我們會幫你們贏過對手的。」

克里斯托在聲明中也說：「在初選對手出現之前，我們也會幫你向選民解釋為什麼要投票彈劾川普。做對的事情吧，我們會挺你的。」

「共和黨究責計畫」指出，接下來到了黨內初選時，將對從旁協助川普企圖推翻選舉結果的共和黨籍國會議員算帳。

「共和黨究責計畫」成員包括共和黨選舉策略專家莎拉‧朗格威爾(Sarah Longwell)以及離開川普政府後對川普嚴詞抨擊的前任國土安全部助理部長伊莉莎白‧紐曼(Elizabeth Neumann)、前任國土安全部情報及分析辦公室策略、政策及計畫主任奧莉薇亞‧特洛耶(Olivia Troye)