盟友稱麥康諾樂見彈劾 眾院領袖提「懲戒」遭波洛西拒絕

媒體報導，共和黨參院領袖麥康諾私下「樂見」川普總統遭民主黨彈劾。(Getty Images)

知情人士12日表示，共和黨 參院領袖麥康諾對盟友表示，他認為川普 總統所犯罪行已足以彈劾 ，很高興民主黨人動手彈劾他，接下來把川普逐出共和黨比較方便；但共和黨眾院領袖麥卡錫對川普似較仁慈，只贊成用懲戒的方式。

福斯新聞網(Fox News)12日報導，兩名共和黨眾院消息人士透露，黨高層對民主黨打算13日在眾院祭出彈劾川普一案，並不勸說黨籍國會議員投票反對，認為「各人憑良心投票就好。」

「紐約時報」12日報導，三名共和黨眾議員表示，他們聽到風聲，說麥卡錫在徵詢其他黨籍同僚意見，是否該呼籲川普為6日教唆支持者到國會施暴而辭職下台。

雖然麥卡錫已表示，他個人反對彈劾川普，但他與其他黨高層已決定，不正式勸說黨籍議員投反對票；麥卡錫還出面找民主黨眾院高層，看看眾院能否只對川普提懲戒案就好，但已遭眾院議長波洛西拒絕。

紐時認為，綜觀共和黨參、眾兩院領袖目前的立場，雖沒有公開要川普辭職或認為他該被彈劾，但可反應國會遭襲事件後，共和黨政治面遭逢挑戰，危機如滾雪球般擴大。

挺川暴民攻擊國會的影像及畫面12日愈爆愈多，共和黨中、低層國會議員對川普教唆施暴的角色也愈感憤怒，只是他們仍得斟酌，畢竟核心支持者還是溺愛川普，而川普對憲政、政治的烕脅又不容否認，讓他們須巧妙地取得平衡。

但川普毫無悔意，12日還對媒體表示，他出聲相挺支持者 「完全合宜」，正因他遭彈劾的幽靈揮之不散，才「激起巨大憤怒。」

麥康諾已表示，他想看看眾院13日準備提出的彈劾案明確條款，另聽取在參院進行的辯論。一名政府高官表示，白宮估計相挺彈劾案的共和黨議員大約20來名。共和黨眾院第三人物莉茲‧錢尼(Liz Cheney)就表示，她贊成彈劾。

麥康諾目前還是參院多數黨領袖，他私下已明確表示，共和黨現在該拋下變成跛鴨總統的川普，以面對未來；他認為共和黨失去參院控制權，罪咎全在川普。

自去年12月中旬以來，麥康諾就不再跟川普講話，選舉人團開會後，他放風聲給川普，說自己承認拜登當選總統。