國會暴亂 川普拒擔責…批彈劾獵巫 第25修正案對他零風險

川普總統12日表示，憲法第25修正案對他構成「零風險」，他不擔心。他稍早也否認需為支持者闖入國會事件負責，表示他當時的發言適當，並無不妥。圖為川普總統12日下午視察德州美墨邊界的新築圍牆，在牆上簽名，表示是他的重大政績。(路透)

在國會暴亂滿一周前夕，川普 總統12日批評國會眾院 準備彈劾他的行動是持續「獵巫」(witch hunt)，也撇清對6日國會暴亂有任何責任，並將當天暴亂責任推給「反法西斯主義」(Antifa)團體；他12日赴德州邊境城市阿拉莫(Alamo)參觀邊境牆並簽名，稱自己因憲法第25修正案下台的「風險為零」，這反而只會不利拜登 。

這是川普自去年12月8日以來首度對記者發表談話，也是他在國會暴亂後首次公開談論此事。

川普12日離開白宮前往德州前發表簡短談話，譴責眾院民主黨人計畫二次彈劾他，不僅荒謬至極，而且使民眾勃然大怒；他表示不樂見暴力出現，也警告議員莫再試圖彈劾他。

川普拒絕承認國會6日致命暴亂的任何責任，並稱他當天在暴亂前於白宮外的演說內容「完全合理」；他提及去年夏天在波特蘭和西雅圖等地發生暴亂，並稱當時其他高層政治人物的發言才真有問題。

川普12日突然前往邊境城市阿拉莫，令地方官員錯愕；該市市長11日下午表示，之前未收到任何相關細節；川普先在高牆一塊額牌上簽名，然後發表演說，未對國會暴亂一事展露絲毫悔意。

川普在演說中表示，推特永久關閉他的帳號「犯下糟糕錯誤」，並稱自由言論遭到前所未見的攻擊；不過他並未回應關於是否辭職的問題。

川普也反駁副總統潘斯與半數內閣可能動用憲法第25修正案，但未說明原因。

「憲法第25修正案對我構成零風險，只會反咬拜登和拜登政府。」川普說，「大家常說，小心你許的願望。」

一如川普所想，潘斯12日致函眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，他不會屈服壓力引用憲法第25修正案罷黜川普；他不會屈服壓力「動用我憲法職權以外的權力來決定選舉結果，在國家興亡危存之際，我不會隨著眾院代表操玩政治遊戲。」

潘斯致信後數小時，眾院表決是否要正式要求潘斯宣布川普不適任。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，11日晚間與川普通話，川普稱「反法西斯主義」團體是國會暴亂的幕後黑手，而麥卡錫回答「不是Antifa，而是MAGA (指挺川分子)」；雖然川普後來在通話向麥卡錫承認，自己應為國會暴亂負起部分責任，事後消息人士也證實川普此番言論，但川普至今尚未公開表示要為此負責。

麥卡錫也試圖說服川普堅守傳統，出席拜登的總統就職典禮；麥卡錫認為現階段彈劾川普只會讓美國變得更分裂，他也不支持執行憲法第25修正案解除川普的總統職權。