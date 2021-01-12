眾院提案彈劾川普 明表決料過關…至少218議員支持

國會眾院民主黨提出針對川普總統的彈劾條款，指控他6日煽動群眾對國會暴亂。(美聯社)

眾院 民主黨11日正式提出針對川普 總統的彈劾 條款，指控他6日煽動群眾對國會暴亂，眾院13日將在總統當選人拜登就職前一周表決，川普恐淪為美國史上首位任內兩次被提案彈劾的總統。由於有不少共和黨籍眾議員表態支持彈劾案，眾院可望在13日第二次通過彈劾川普總統。

民主黨在彈劾川普法案的決議草案中，引述川普在大選期間不實宣稱有大範圍選票造假舞弊，而他在選舉結束後的數個月，乃至上周國會參眾兩院聯席會議認證大選結果期間，仍在重複該論調。

彈劾決議草案寫道：「他也故意以該論調鼓動，並可預見地導致了國會大廈遭遇的非法行動。」

草案指出，受川普的煽動，聽他演講的人群企圖干預聯席會議認證2020總統大選結果的神聖憲法職責，非法攻占、破壞國會大廈，造成執法人員死傷，恐嚇副總統潘斯、國會議員與人員，並參與其他暴力、致命且破壞性的行為。

草案說，川普嚴重危害美國及政府機構的安全，威脅民主制度，干涉權力的和平過渡，並危及政府地位，背叛民眾對總統的信任，使人民受到傷害。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和她的領導階層團隊11日秘密打電話，召集議員於12日晚間回到國會山莊；對於部分議員而言，這是在騷亂後首度回到國會。

政治新聞網站Politico報導，眾院彈劾案議程訂13日上午9時開始，若川普拒絕辭職，潘斯也不會啟動憲法第25修正案，移除川普的總統職權。

眾院民主黨11日試圖通過另一決議案，敦促潘斯啟動憲法第25修正案，但被眾院共和黨阻擋。

眾院司法委員會11日所提出彈劾案，已獲得至少218名議員支持，達到通過眾院的門檻。

眾院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)11日說：「時間緊迫，需求迫切且緊急，我們將啟動彈劾，至於參院是否通過並非重點。」

眾院投票後，法案將立刻上呈至參院，共和黨參院領袖麥康諾(Mitch McConnell)已表示將會同最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)啟動調查，但參院最快也要到19日才會復會。這意謂著參院審理彈劾程序，將在新國會的民主黨參院啟動。

彈劾程序也可能影響拜登政府上任初期的作業，因為參院審理彈劾案可能延誤拜登的內閣任命聽證，進而導致新政府的議程放緩。

此消息一出，全國共和黨國會委員會(NRCC)即發表聲明回應，雖承認國會暴亂「在美國民主治下無容身之地」，但稱彈劾川普將讓導致分裂。

明尼蘇達州共和黨國會眾議員艾默(Tom Emmer)表示，6日發生在國會的暴行危險、不可接受，終將犧牲人命，「我們必須團結一致，治癒國家」，而「眾院議長波洛西和眾院民主黨出於政治動機發起的努力，將讓國家愈發破碎、分裂，而非更團結。」

與此同時，20位共和黨前國會議員共同發信，敦促現任議員推動彈劾川普的議程；「對於美國總統精心策畫針對一個同等政府機構的暴動，沒有任何藉口或辯護。」他們在信中表示，「開國元勛們一想到這樣的行為就會感到噁心，你們作為遭受攻擊的國會的一員，必須將總統趕出白宮。」