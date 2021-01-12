FBI示警：提早罷川 50州議會恐重演國會之亂

FBI警告稱，20日前後各州首府都可能有暴力抗議情況。各州動員國民兵全面戒備。圖為華盛頓州首府奧林匹亞市的議會屋頂11日已有持槍國民兵站崗守衛。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)內部文件提出預警說，總統當選人拜登20日就職前，全美50州首府都可能重演6日國會之亂，華府 國會也可能再度出現武裝暴力示威的場景。

該內部文件特別指出，如果內閣與國會通過援引憲法第25修正案，提早罷黜川普 總統的決議，某個暴力團體準備「衝撞」政府機構，「大型反叛行動」將會出現。

美聯社獲知的聯邦調查局內部通訊文件指出，元月16日到20日前後，全美50州的首府都有人計畫前往持槍抗議，17日到20日，持槍抗議的群眾可能再度到國會示威；調查人員獲悉，示威者有些是「極端團體」的成員。6日的國會之亂造成五人死亡。

各州政府11日起紛紛動員國民兵 、快速反應部隊及警力，提高安全警戒措施。華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)表已下令數百名國民兵，補強政府機構四周的警力。

向美聯社透露文件內容的官員說，上周國會暴亂發生前，聯邦調查局至少向各執法單位發布過一次警告。12月29日，聯邦調查局預警說，武裝示威民眾可能攻擊國會。

國民兵局(National Guard Bureau)局長霍坎森(Daniel Hokanson)11日告訴媒體，針對全國各地任何風吹草動，國民兵都保持警戒。

FBI警告稱，20日前後各州首府都可能有暴力抗議情況。各州動員國民兵全面戒備。(Getty Images)

他說，「我們不斷監視最新情況，全過各地無一遺漏，各州國民兵與當地執法單位保持密切聯繫，隨時奉命提供援助。」

川普任期屆末，連續數周不斷有人在網路上串聯，到華府暴力示威，終於導致上周震驚全球的國會衝撞與暴亂。

研究網路極端活動的SITE情報社團分析說，川普在國會動亂前推文保證該場示威將「很狂野」，無疑點燃了一個月來的躁動狂熱，促成有志參與者共謀策略，認定對國會議員施暴有理。SITE警告說，暴亂發生後，支持川普的極端分子將更敢膽大妄為。

SITE引述一名在TheDonald版留言的用戶說，「不管6日示威如何收尾，它不過是開場而已。」