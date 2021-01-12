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川普批准！1.5萬國民兵駐華府 防拜登就職出亂子

記者張聲肇、編譯陳韻涵╱綜合報導
國防部已批准1.5萬名國民兵在總統當選人拜登就職典禮前後，部署華府，加強戒備。圖為國民兵11日抵達國大廈。(路透)
國防部已批准1.5萬名國民兵在總統當選人拜登就職典禮前後，部署華府，加強戒備。圖為國民兵11日抵達國大廈。(路透)

國防高層官員11日表示，為防總統就職期間發生暴亂，可能在華盛頓特區部署1萬5000國民兵；另據福斯新聞報導，華盛頓特區市長鮑瑟(Muriel Bowser)則函請國土安全部，11日到24日止，勿核發集會許可，並請全國支援3000警察，提升就職維安。紐約將派200名警察前去支援。

鑒於有關單位預警，稱就職典禮存有維安威脅，白宮表示，川普總統11日已批准華府的緊急宣告，效期至1月24日止。

白宮聲明寫道：「川普總統考量華盛頓特區的緊急情況，下令聯邦協助該區因應2021年1月11日至1月24日第59屆總統就職典禮而產生的緊急狀況。」 

市長鮑瑟10日寫信給川普，要求頒布緊急事態命令並撥發額外資金，作為國會騷亂後，維護拜登就職典禮安全考量的預算；鮑瑟此舉及訴求，也反映了人們在國會動盪後的廣泛安全考量。

鮑瑟也呼籲民眾不要前往就職典禮現場觀禮，說華府國家廣場(National Mall)會架設19萬1500面大小不一的旗幟，用以代表無法在現場的群眾。

國防部已批准1.5萬名國民兵在總統當選人拜登就職典禮前後，部署華府，加強戒備。圖...
國防部已批准1.5萬名國民兵在總統當選人拜登就職典禮前後，部署華府，加強戒備。圖為國民兵11日巡查會曬聽。(路透)

當局表示，在16日之前，派遣至華府的國民兵總數將上萬人，在20日就職日之前，還會有更多兵力投入首都維安。國民兵官當局表示，維安總兵力要多少，由聯邦有關單位決定，攜帶哪些武器，也由聯邦調查局(FBI)、警方等單位協商決定。

國防部在6日暴亂之前，小心翼翼的不敢讓外界聯想，軍方也涉入選舉糾紛，因此禁止國民兵攜帶武器和鎮暴裝備。

針對拜登就職日的維安，國家公園局也從11日到24日止，關閉華府紀念碑地區，以防激進抗議人士騷擾「就職活動的準備與舉行」，

配套措施包括，必要時，暫時關閉國家廣場及紀念公園四周的路口、停車場、洗手間。

該區內25人以上的集會，需獲得公園局的許可。上周核可5000人的聚會，卻暴漲為3萬人。關閉是否意味暫停核發「實現第一修正案權利」的集會許可？公園局發言人沒有答覆。

國民兵 華府 川普

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