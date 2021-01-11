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芝城慘案3死4傷!北大畢業芝大中國博士生 遭濫射枉死

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
中國留美博士生范軼然於9日遭歹徒槍殺。(芝加哥大學官網)
中國留美博士生范軼然於9日遭歹徒槍殺。(芝加哥大學官網)

暴力槍案頻傳的芝加哥9日下午再發生一起瘋狂槍擊案，32歲的非裔槍手南丁格爾(Jason Nightengale)，在該市從南到北肆意開火，濫殺無辜，短短幾小時導致至少三死慘劇，其中包括30歲的芝加哥經濟金融博士班四年級的中國留學生范軼然(Yiran Fan)；另有四位市民中槍，其中兩人未脫離險境，該名槍手在隨後與警方的槍戰中當場被擊斃。

芝加哥瘋狂槍手南丁格爾9日下午開槍濫射，殺死三位無辜民眾，另有四人受傷。其中一名...
芝加哥瘋狂槍手南丁格爾9日下午開槍濫射，殺死三位無辜民眾，另有四人受傷。其中一名遇害者為來自中國、北大畢業的芝大博士生范軼然。(芝加哥警局)

兇手南丁格爾作案的槍枝，在現場被發現。(取自芝城警方推特)
兇手南丁格爾作案的槍枝，在現場被發現。(取自芝城警方推特)

據警方紀錄，這宗駭人聽聞的連環濫殺案，在9日下午1時50分右爆發，首名遇害者即為芝大博士生范軼然，他當時坐在芝大附近一處公寓停車場的車內，槍手無故朝其頭部開槍，范當場死亡。

●他，北大學霸 劍橋碩士多才多藝

芝大表示，范軼然為來自中國的該學院經濟金融博士班四年級學生，他是一名聰明又極具天賦的學生，受到同學的尊敬及所有認識他的人的喜愛；范軼然原本計畫在今年提交他的博士論文，其主要研究領域，包括銀行資產負債管理的互動、信息靈活下的篩選競爭研究等。

據熟識他的北大校友表示，范軼然2012年畢業於北京大學光華管理學院，同時獲得北大哲學學士學位，之後他相繼獲得劍橋大學金融碩士、芝加哥大學金融數學碩士，目前為芝大經濟金融博士班學生。

多才多藝的范軼然，也是芝大風車劇社的導演；對於他意外身亡，讓許多同學、朋友都大感震驚與不捨。

芝加哥警方9日傍晚在案發現場蒐證。(美聯社)
芝加哥警方9日傍晚在案發現場蒐證。(美聯社)

其他兩名死者，分別為芝大附近一棟公寓的46歲女門房內維爾(Aisha Nevell)，及在南區一家小雜貨店的顧客佛克納爾(Anthony Faukner，20歲)。

另外四名傷者，包括在49街附近信箱取信的77歲婦女，於南區小雜貨店購物的81歲老婦，還有一名15歲女孩坐在母親開的車上，行經南區好斯提特街(S. Halsted St.)時，也遭歹徒開槍擊中頭部，一名40歲左右婦女，則是在艾文斯頓市的一家IHOP餐廳內，遭南丁格爾劫持成為人質，後被其開槍擊中頸部受傷。

南丁格爾在當晚約5時45分，還進入艾文斯頓市的一家CVS連鎖藥局，藥局內有人看到他攜槍而報警，警察據報到場後，兇嫌向IHOP餐館內的女子開槍，接著開車逃逸。

芝加哥警方9日傍晚在案發現場蒐證。(美聯社)
芝加哥警方9日傍晚在案發現場蒐證。(美聯社)

警方在後緊追不捨，最後在附近一座停車場攔下他的車，雙方發生槍戰後，槍手當場遭警方擊斃。

●他，前科累累 臉書揚言隨機殺人

芝加哥警局10日表示，該名槍手前科累累，包括犯下多宗駕駛違規，也曾因違反槍枝藥物法遭逮捕，2019年還有家暴罪紀錄。

南丁格爾之前曾擔任清潔工、保全及叉車操作員等工作；在過去兩年裡，他曾在臉書發布過一系列令人不安的視頻；7日他貼出一段影片，並於影片中揮舞槍枝且喃喃自語；9日濫殺前，他更連續發布多個短視頻，其中包括談到要隨機殺人，還揚言「將要炸掉整個社區」。

芝加哥 中國留學生 槍擊

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