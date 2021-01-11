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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

「殺進國會」 網上早有宣騰暴力

編譯林育正╱綜合10日電
眾院議長波洛西辦公室6日遭到川普支持者暴徒毀損。(美聯社)
眾院議長波洛西辦公室6日遭到川普支持者暴徒毀損。(美聯社)

川普支持者6日闖入國會，讓國會警察維安措手不及造成五人死亡；但有資深執法人員透露，其實事前聯邦調查局(FBI)和紐約市警局(NYPD)就已將可能發生暴力行動的情資通報國會警察。

因此現在責任歸屬的癥結點在於，FBI、國安部和其他聯邦單位是否認真應對情資和網路上發起抗爭的資訊？假使這是肯定的，那為何在國會遭攻陷之後才介入支援？為何沒能確保國會能被妥當保護？

NYPD為擁有全美最強情報系統的警局，甚至將幾周下來社群媒體上的暴力言論和威脅情資分享給其他單位，包括國會警察。

有官員透露，國會警察曾收到不同情資報告，顯示極端言論和暴力威脅與社群媒體上號召的遊行有極高關聯。不只警方體系曾發出警告，12月一份私人情報顯示百萬人的「讓美國再次偉大」遊行，將是下一個衝突點；「反法西斯主義運動」(Antifa)和川普支持者和右派團體的衝突甚至可能致命。

儘管如此，FBI華盛頓分局助理局長丹托諾(Steven D'antuono)、華府警局局長康提(Robert Contee)和國安部助理部長拉普阿諾(Ken Rapuano)卻在事後異口同聲表示「沒有情報顯示國會將遭受攻擊」。

其實在示威前，網路上早已可窺見暴力行動的端倪。「殺進國會」(Storm the Capitol)這個字在1月，根據媒體分析公司Zignal Labs統計，在網路上已出現超過10萬次。但國會警察仍措手不及，並且寡不敵眾。

類似的貼文出現在廣受轉發的推文下，其中部分推文更包含如何闖入國會大廈的教戰指南。許多互動的網友為民兵組織成員，和匿名者Q的支持者。甚至有人在極右派社群媒體Gab發問：「有人知道國會二樓的窗戶有強化過嗎？」

暴力示威前，非營利研究機構「前進民主」(Advance Democracy Inc.)曾發布報告，網路上川普支持者的暴力言論激增。

此外在挺川論壇TheDonald.win，最受歡迎的貼文中，有一半含有號召暴力行動的留言，還有人討論如何將槍械彈藥運入華府。類似的貼文，也充斥在推特、抖音和Parler上。

社群媒體 警察 川普

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