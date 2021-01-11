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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

不認拜登勝選 共和黨國會議員回選區遭抗議 媒體狂轟

編譯潘勛╱綜合10日電
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒。聯邦調查局連日逮捕多人，擴大偵調中。(美聯社)
大批川普支持者6日衝進國會山莊，搗毀公物，擅闖機要重地，引起全美憤怒。聯邦調查局連日逮捕多人，擴大偵調中。(美聯社)

暴民6日攻入國會後，當天晚上還在參眾兩院聯席會議投反對票，共和黨還不認證拜登當選總統的國會議員近日返回選區，碰到選民嚴厲批評；抗議人士、報紙社論及各地民主黨員不是要求他們自行辭職，就是要求參眾兩院設法把他們踢出議場。

美聯社10日報導，參眾兩院是可以投票，若達三分之二絕對多數，得把議員解職，或者申飭、譴責。

一群民主黨人致函眾院議長波洛西，表示北卡羅來納州選出的聯邦眾議員考桑(Madison Cawthorne)「必須為其煽動叛國行為，以及行為導致的後果，負起責任」，要求波洛西把元月3日甫才宣誓就職的新科議員考桑逐出眾院。

考桑說，投票反對拜登是他的憲法責任，6日暴民攻入國會山莊，他予以譴責，但他不忘拿去年夏天發生的抗議警察暴力事件來對比。美聯社指出，抗議警方暴力的示威可沒在辦公時間入侵政府建築物。

波洛西等民主黨國會高層正忙著推案彈劾川普，立案理由是鼓動叛亂，另拒不阻止那起暴力事件。對那些支持川普不實說法，指稱選舉有舞弊，最後導致6日騷亂的國會議員該不該受到懲處，波洛西等並沒出聲。

以往國會議員被國會除名，要不是收受賄賂，就得追溯到內戰時代支持南方邦聯。

密蘇里州聖路易市10日有幾百人身上用黃色大字塗著「霍利下台」，上街抗議初次當選聯邦參議員的霍利(Josh Hawley)。霍利在參院帶頭，想推翻拜登勝選。

而在威斯康辛州，大約40輛汽車組成車隊，繞行參議員強生(Ron Johnson)設在麥迪遜市的辦公室，要求他辭職。威斯康辛州兩大報的言論部也發表社論，要求強生下台。

目前全國都有報紙發表社論，鎖定共和黨政客。長期批評德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)的「休士頓紀事報」(the Houston Chronicle)在社論寫道，克魯茲明明曉得自己在幹什麼，而後果又會怎樣，還在參院議場質疑選舉結果，「如果你沒先荒謬地挑戰2020年選舉結果，那些恐怖分子根本不會闖國會山莊。」

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