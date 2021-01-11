我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2240萬確診 加州破271萬

任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

總統就職日近 新、賓兩州國民兵進駐華府維安

記者顏伶如╱綜合報導
國會內外10日可見國民兵駐紮防守，中間可見到為20日總統就職典禮搭建的觀禮台。(美聯社)
國會內外10日可見國民兵駐紮防守，中間可見到為20日總統就職典禮搭建的觀禮台。(美聯社)

國會大廈遭群眾攻占後，來自新澤西州、賓州的國民兵(National Guard)9日上午出發後，10日陸續進駐華盛頓特區協助1月20日總統當選人拜登就職典禮的維安工作。賓州霍爾沙姆空軍基地(Horsham Air Guard Station)的1000名國民兵，也將投入華府安全維護任務。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)10日表示，來自極端暴力團體威脅仍然很高，新任總統拜登與副總統賀錦麗將在國會大廈宣誓就職，「未來幾周對於我們的民主程序來說，是非常重要的」。

舒默說，9日已經跟聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)談過話，呼籲雷伊對於攻占國會大廈的暴徒一定要「追究到底」。

為避免再有動亂發生，華府市長包瑟(Muriel Bowser)10日表示，將向聯邦政府尋求援助，希望增加安全戒備，確保拜登就職典禮安全。

包瑟受訪時說，今年總統就職大典，將與美國歷史上任何一次總統就職大典都不一樣，「我要求國土安全部加強戒備，包括延長國家特別事件安全戒備的期間，我也要求擴大國家特別事件安全戒備範圍，範圍當中就包括了國會大廈」。

新澤西州布萊克伍德(Blackwood)國民兵一等士官長柯爾恩(Joseph Kern)說，6日當天看到國會現場的電視轉播時，接到了指揮官的電話，告知取消原訂行程，準備即將動身前往華府。柯爾恩將負責率領100多名布萊克伍德國民兵，自拜登就職典禮期間在華府協助維安任務。

根據媒體報導，來自新澤西州共約500名國民兵，拜登就職典禮期間將協助華府國民兵進行維安以及保護紀念碑、建築物等事項。

賓州霍爾沙姆國民兵中校考斯特洛(Christopher Costello)說：「我們的主要任務之一，就是確保美國民眾擁有憲法保障的和平示威權力，我們都受過專業訓練，知道如何保護人命以及資產。」

國民兵 新澤西州 拜登

上一則

「殺進國會」 網上早有宣騰暴力

下一則

直播威脅對波洛西開槍 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖夏威夷被捕

延伸閱讀

美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？

美台交往解禁 將卸任的龐培歐給拜登「穿小鞋」？
美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局

美台交往限制取消 紐時：川普政府鞏固抗中格局
取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限

取消美台限制 中媒批龐培歐：台灣牌打到沒下限
拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀

拜登上台 學者：中美冷戰風險降低 貿易維持現狀

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
路透報導，美總統川普今日已簽署行政命令，禁止與支付寶（Alipay）在內的8款中國應用軟體進行交易。（路透資料照片）

不能用了 川普下令禁支付寶、微信支付和QQ錢包等

2021-01-05 23:07
川普總統7日晚間發表談話。(擷自YouTube白宮頻道)

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

2021-01-07 20:08

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死

3死4傷！瘋狂槍手濫殺 芝大中國博士生頭部中彈死
4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等

4件已無必要再做的防疫措施：戴手套等
海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻

海南14歲少女嫁15歲少年 這肚子…網友全看傻
威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕

威脅直播槍殺波洛西 國會暴徒落網 驕傲男孩領袖也被捕
牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析

牛年運勢不好？12生肖轉運關鍵分析