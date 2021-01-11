總統就職日近 新、賓兩州國民兵進駐華府維安

國會內外10日可見國民兵駐紮防守，中間可見到為20日總統就職典禮搭建的觀禮台。(美聯社)

國會大廈遭群眾攻占後，來自新澤西州 、賓州的國民兵 (National Guard)9日上午出發後，10日陸續進駐華盛頓特區協助1月20日總統當選人拜登 就職典禮的維安工作。賓州霍爾沙姆空軍基地(Horsham Air Guard Station)的1000名國民兵，也將投入華府安全維護任務。

參院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)10日表示，來自極端暴力團體威脅仍然很高，新任總統拜登與副總統賀錦麗將在國會大廈宣誓就職，「未來幾周對於我們的民主程序來說，是非常重要的」。

舒默說，9日已經跟聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)談過話，呼籲雷伊對於攻占國會大廈的暴徒一定要「追究到底」。

為避免再有動亂發生，華府市長包瑟(Muriel Bowser)10日表示，將向聯邦政府尋求援助，希望增加安全戒備，確保拜登就職典禮安全。

包瑟受訪時說，今年總統就職大典，將與美國歷史上任何一次總統就職大典都不一樣，「我要求國土安全部加強戒備，包括延長國家特別事件安全戒備的期間，我也要求擴大國家特別事件安全戒備範圍，範圍當中就包括了國會大廈」。

新澤西州布萊克伍德(Blackwood)國民兵一等士官長柯爾恩(Joseph Kern)說，6日當天看到國會現場的電視轉播時，接到了指揮官的電話，告知取消原訂行程，準備即將動身前往華府。柯爾恩將負責率領100多名布萊克伍德國民兵，自拜登就職典禮期間在華府協助維安任務。

根據媒體報導，來自新澤西州共約500名國民兵，拜登就職典禮期間將協助華府國民兵進行維安以及保護紀念碑、建築物等事項。

賓州霍爾沙姆國民兵中校考斯特洛(Christopher Costello)說：「我們的主要任務之一，就是確保美國民眾擁有憲法保障的和平示威權力，我們都受過專業訓練，知道如何保護人命以及資產。」