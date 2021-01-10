「不再安撫北京」美國務院取消美台交往限制 恐激怒中國
政權即將交接，國務卿龐培歐9日又對中國出招，指現存美台交往「所有自我施加的限制」，都是想安撫中國，宣布無效；拜登交接團隊官員對此重申，拜登將致力落實台灣關係法與「一個中國」政策，持續支持和平解決兩岸問題。
但學者普遍認為，川普政府在離任前最後一刻採取此行動，非基於台灣利益，且恐激怒北京並損害與台關係。
●美移除限制 不保證是否執行
據了解，對台交往限制除了特定官員互動，還包括禁止美方官員參與在雙橡園舉辦的雙十國慶酒會，以及在美國官方網站上出現台灣主權象徵等；美國自行移除這些限制後，並不保證未來是否執行。
繼宣布美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪台後，龐培歐9日再發布聲明指出，台灣蓬勃的民主政體，也是美國的可信賴夥伴，但幾十年來，美國國務院制定規範外交官等官員與台灣對口單位互動的複雜內部限制，美國政府採取這些行動是單方面想安撫北京，「如今不再是了。」
龐培歐表示，除美國在台協會(AIT)以外，國務院的「外交事務手冊」與相關的「外交事務指南」中，指導行政部門以其他實體與台灣部門接觸往來的所有部分，同樣作廢。
台灣關係法規定，行政部門與台灣關係應由非營利的AIT處理。
國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)告訴金融時報，之所以做出這項決定，是基於長期審視雙邊關係，並非卸任前突然作出決定；他說，「我們一直嘗試矯正美中關係，這是往這個方向再踏一步。」史達偉敦促拜登政府持續這項新政策。
●美專家質疑 對台沒任何好處
金融時報報導，白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)表示，此舉將激怒北京，傷害對台灣關係；他說，在拜登就職典禮前兩周，採取這樣的做法只是將台灣議題政治化，對台有損。
「若龐培歐理直氣壯，為何他一年前不做，且自己處理後續？」麥艾文表示，北京將會等待並觀察拜登政府的作法，再採取相關回應。
AIT前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲(Richard Bush)回覆本報詢問表示，「很難理解此舉的意義，因為在我的印象中，國務院外交事務手冊與指南中並未有針對台灣的明確說法。」
AIT前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格(Douglas Paal)說，龐培歐最後一刻的行動，並非基於台灣利益，而是透過展現對中國的敵意在國內政治上得分；川普對中強硬卻沒取得重大成就，台灣就近且單純地成為象徵性替代品。
包道格說，中國可能大聲抱怨且以威脅台灣回應，除了短暫的象徵性外，這對台灣沒有任何好處。
●拜登團隊稱 續支持兩岸和平
據指出，國務院所謂的美台交往限制，包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄(Guidelines on the Relationship with Taiwan)；去年通過的「台灣保證法」將其見諸文字，建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。
龐培歐此舉可能意味取消台灣正副總統，行政院長、外交部長和國防部長不得訪問華府，及國防部官員不得穿著軍服進入五角大廈等限制。本報詢問國務院，尚未獲得回應。
拜登團隊官員表示，拜登已經清楚表示，他將致力落實，台灣關係法以及「一中政策」；官員並說，拜登執政後會繼續支持兩岸議題的和平解決之道，這也是台灣人民的最大利益和希望；拜登長久以來均表示，美國必須強力、有原則地及跨黨派支持台灣，拜登將會持續確保此立場。
中華民國駐美代表處表示，「我政府除向國務院表達感謝，並感謝長期關心的兩黨議員，期待台美夥伴關係持續強化與成長。」
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