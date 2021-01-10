「不再安撫北京」美國務院取消美台交往限制 恐激怒中國

任期即將屆滿的國務卿龐培歐9日宣布，恢復與台灣正式的官方來往關係，此舉被視為將激怒北京。(路透)

政權即將交接，國務卿龐培歐9日又對中國出招，指現存美台交往「所有自我施加的限制」，都是想安撫中國，宣布無效；拜登 交接團隊官員對此重申，拜登將致力落實台灣 關係法與「一個中國」政策，持續支持和平解決兩岸問題。

但學者普遍認為，川普政府在離任前最後一刻採取此行動，非基於台灣利益，且恐激怒北京並損害與台關係。

●美移除限制 不保證是否執行

據了解，對台交往限制除了特定官員互動，還包括禁止美方官員參與在雙橡園舉辦的雙十國慶酒會，以及在美國官方網站上出現台灣主權象徵等；美國自行移除這些限制後，並不保證未來是否執行。

繼宣布美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪台後，龐培歐9日再發布聲明指出，台灣蓬勃的民主政體，也是美國的可信賴夥伴，但幾十年來，美國國務院 制定規範外交官等官員與台灣對口單位互動的複雜內部限制，美國政府採取這些行動是單方面想安撫北京，「如今不再是了。」

龐培歐表示，除美國在台協會(AIT)以外，國務院的「外交事務手冊」與相關的「外交事務指南」中，指導行政部門以其他實體與台灣部門接觸往來的所有部分，同樣作廢。

台灣關係法規定，行政部門與台灣關係應由非營利的AIT處理。

國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)告訴金融時報，之所以做出這項決定，是基於長期審視雙邊關係，並非卸任前突然作出決定；他說，「我們一直嘗試矯正美中關係，這是往這個方向再踏一步。」史達偉敦促拜登政府持續這項新政策。

●美專家質疑 對台沒任何好處

金融時報報導，白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)表示，此舉將激怒北京，傷害對台灣關係；他說，在拜登就職典禮前兩周，採取這樣的做法只是將台灣議題政治化，對台有損。

「若龐培歐理直氣壯，為何他一年前不做，且自己處理後續？」麥艾文表示，北京將會等待並觀察拜登政府的作法，再採取相關回應。

AIT前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲(Richard Bush)回覆本報詢問表示，「很難理解此舉的意義，因為在我的印象中，國務院外交事務手冊與指南中並未有針對台灣的明確說法。」

AIT前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格(Douglas Paal)說，龐培歐最後一刻的行動，並非基於台灣利益，而是透過展現對中國的敵意在國內政治上得分；川普對中強硬卻沒取得重大成就，台灣就近且單純地成為象徵性替代品。

包道格說，中國可能大聲抱怨且以威脅台灣回應，除了短暫的象徵性外，這對台灣沒有任何好處。

●拜登團隊稱 續支持兩岸和平

據指出，國務院所謂的美台交往限制，包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄(Guidelines on the Relationship with Taiwan)；去年通過的「台灣保證法」將其見諸文字，建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。

龐培歐此舉可能意味取消台灣正副總統，行政院長、外交部長和國防部長不得訪問華府，及國防部官員不得穿著軍服進入五角大廈等限制。本報詢問國務院，尚未獲得回應。

拜登團隊官員表示，拜登已經清楚表示，他將致力落實，台灣關係法以及「一中政策」；官員並說，拜登執政後會繼續支持兩岸議題的和平解決之道，這也是台灣人民的最大利益和希望；拜登長久以來均表示，美國必須強力、有原則地及跨黨派支持台灣，拜登將會持續確保此立場。

中華民國駐美代表處表示，「我政府除向國務院表達感謝，並感謝長期關心的兩黨議員，期待台美夥伴關係持續強化與成長。」