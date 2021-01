「不再安撫北京」美國務院取消美台交往限制 恐激怒中國

任期即將屆滿的國務卿龐培歐9日宣布,恢復與台灣正式的官方來往關係,此舉被視為將激怒北京。(路透)

政權即將交接,國務卿龐培歐9日又對中國出招,指現存美台交往「所有自我施加的限制」,都是想安撫中國,宣布無效;拜登 交接團隊官員對此重申,拜登將致力落實台灣 關係法與「一個中國」政策,持續支持和平解決兩岸問題。

但學者普遍認為,川普政府在離任前最後一刻採取此行動,非基於台灣利益,且恐激怒北京並損害與台關係。

●美移除限制 不保證是否執行

據了解,對台交往限制除了特定官員互動,還包括禁止美方官員參與在雙橡園舉辦的雙十國慶酒會,以及在美國官方網站上出現台灣主權象徵等;美國自行移除這些限制後,並不保證未來是否執行。

繼宣布美國駐聯合國大使克拉夫特(Kelly Craft)將訪台後,龐培歐9日再發布聲明指出,台灣蓬勃的民主政體,也是美國的可信賴夥伴,但幾十年來,美國國務院 制定規範外交官等官員與台灣對口單位互動的複雜內部限制,美國政府採取這些行動是單方面想安撫北京,「如今不再是了。」

龐培歐表示,除美國在台協會(AIT)以外,國務院的「外交事務手冊」與相關的「外交事務指南」中,指導行政部門以其他實體與台灣部門接觸往來的所有部分,同樣作廢。

台灣關係法規定,行政部門與台灣關係應由非營利的AIT處理。

國務院亞太助卿史達偉(David Stilwell)告訴金融時報,之所以做出這項決定,是基於長期審視雙邊關係,並非卸任前突然作出決定;他說,「我們一直嘗試矯正美中關係,這是往這個方向再踏一步。」史達偉敦促拜登政府持續這項新政策。

●美專家質疑 對台沒任何好處

金融時報報導,白宮國安會前亞洲事務資深主任麥艾文(Evan Medeiros)表示,此舉將激怒北京,傷害對台灣關係;他說,在拜登就職典禮前兩周,採取這樣的做法只是將台灣議題政治化,對台有損。

「若龐培歐理直氣壯,為何他一年前不做,且自己處理後續?」麥艾文表示,北京將會等待並觀察拜登政府的作法,再採取相關回應。

AIT前理事主席、布魯金斯研究院東亞研究中心客座資深研究員卜睿哲(Richard Bush)回覆本報詢問表示,「很難理解此舉的意義,因為在我的印象中,國務院外交事務手冊與指南中並未有針對台灣的明確說法。」

AIT前處長、卡內基和平基金會研究副總裁包道格(Douglas Paal)說,龐培歐最後一刻的行動,並非基於台灣利益,而是透過展現對中國的敵意在國內政治上得分;川普對中強硬卻沒取得重大成就,台灣就近且單純地成為象徵性替代品。

包道格說,中國可能大聲抱怨且以威脅台灣回應,除了短暫的象徵性外,這對台灣沒有任何好處。

●拜登團隊稱 續支持兩岸和平

據指出,國務院所謂的美台交往限制,包括一分不公開的「對台交往準則」備忘錄(Guidelines on the Relationship with Taiwan);去年通過的「台灣保證法」將其見諸文字,建議國務院檢討指導對台關係文件與對台交往準則更新版本。

龐培歐此舉可能意味取消台灣正副總統,行政院長、外交部長和國防部長不得訪問華府,及國防部官員不得穿著軍服進入五角大廈等限制。本報詢問國務院,尚未獲得回應。

拜登團隊官員表示,拜登已經清楚表示,他將致力落實,台灣關係法以及「一中政策」;官員並說,拜登執政後會繼續支持兩岸議題的和平解決之道,這也是台灣人民的最大利益和希望;拜登長久以來均表示,美國必須強力、有原則地及跨黨派支持台灣,拜登將會持續確保此立場。

中華民國駐美代表處表示,「我政府除向國務院表達感謝,並感謝長期關心的兩黨議員,期待台美夥伴關係持續強化與成長。」