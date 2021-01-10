梅蘭妮亞前顧問批：第一夫人「對暴徒無作為」

面對川普總統（左）遭到各方嚴辭指責，第一夫人梅蘭妮亞（右）保持緘默的態度，也被批評。(路透)

曾任第一夫人辦公室資深顧問的史蒂芬妮‧溫斯頓‧沃可夫(Stephanie Winston Wolkoff)投書「野獸日報」(The Daily Beast)，批評好友、第一夫人梅蘭妮亞 ‧川普 (MelaniaTrump)對於暴徒闖入國會「保持沉默且無所作為」，縱容川普總統恣意妄為；她說曾為梅蘭妮亞效命感到「丟臉」。

沃可夫寫道，「我難以相信我從前多麼盲目，我深深地被她欺騙，缺乏雅俗禮節。」

沃可夫的投書是指國會大廈6日遭暴徒闖入的恐怖場面，國會議員倉皇撤離至地下碉堡；這起事件造成五人死亡，其中包括一名頭部遭滅火器重擊的警察，以及一名遭國會警衛槍擊不治的女子。

這起事件讓彈劾川普的聲浪再起，許多民主黨議員和少數共和黨議員呼籲，川普應在1月20日任期屆滿前下台。

沃可夫寫道，「我被川普總統的行徑嚇壞，但很遺憾我無法理解梅蘭妮亞的沉默和不作為；可悲的是，他們這麼做並令人不意外。」

消息人士透露，暴徒猛烈攻占國會大廈時，第一夫人在白宮 「行政住宅和東廂拍攝地毯等其他物品的照片」；梅蘭妮亞在川普煽動群眾上街卻以血腥暴力收場迄今，至今全然緘默。

白宮一名消息人士表示，梅蘭妮亞「已無心」(checked out)，且「她在精神或情感層面都不想再介入」。

梅蘭妮亞的兩名高級職員6日晚間辭職，分別是第一夫人幕僚長兼發言人葛瑞珊(Stephanie Grisham)，以及白宮社交秘書奈斯塔(Rickie Niceta)；這兩人離開後，東廂運作如釜底抽薪。

梅蘭妮亞2017年6月搬進白宮後，手下職員便是歷任第一夫人中最少的。

沃可夫寫道，「梅蘭妮亞知道如何『成為最好』(Be Best)，她學會看著電子提字機朗誦，卻從未發自內心發表言論。」沃可夫這邊用梅蘭妮亞發起的第一個官方倡議行動「成為最好」(Be Best)雙關諷刺她，此行動關注兒童情緒和成長。

沃可夫接著表示，「她和她的丈夫缺乏人品且沒有能判別是非的道德羅盤；雖然我原本支持第一夫人推動倡議，但我現在灰心沮喪且懊惱曾與梅蘭妮亞共事。」