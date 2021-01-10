切割川普？同一陣線？共和黨陷入兩難

川普總統使共和黨到了分裂的臨界點；圖為白宮前9日出現反川普標語旗幟。(路透)

川普 總統不斷指責大選舞弊，號召支持者反對國會兩院確認選舉人團票，最終不但激發暴民衝進國會大廈，還使共和黨 到了分裂的臨界點。

共和黨失去白宮及參眾兩院控制權，以致不少共和黨人認為，必須與川普切割，否則沒有反彈的機會；然而也有人堅持與川普「齊上齊落」。這個分歧早在暴民衝擊國會前已經出現，最少有八名共和黨議員和川普同一陣線，反對確認拜登勝選的選舉人票。

目前共和黨面對的前景是，川普言論所引發的衝進國會的暴力事件，造成的惡劣影響或會持續數十年，就如水門事件成為該黨的污點。

新澤西前州長，曾經是第一個表態支持川普的克利斯蒂(Chris Christie)，現在也轉與川普切割；他指川普在過去八個星期的舉動傷害了國家，對黨的傷害更極其嚴重。過去曾批評川普的少數共和黨人，包括伊利諾伊州眾議員 金辛格(Adam Kinzinger)及佛蒙特州長史考特(Phil Scott)及馬里蘭州長霍根(Larry Hogan)，都要求將川普免職。

共和黨高層也因此面對兩難，因為成千上萬的共和黨選民沒有要求與川普切割，眾院少數黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)、不少共和黨籍眾議員也沒有要求決裂。

不過，在即將淪為國會兩院少數黨之際，許多共和黨議員及謀士已公開表明︰是時候檢討了；例如參院多數黨黨鞭熊恩(John Thune)認為過去幾年，共和黨人是圍繞一個人建立的，現在必須回到基於一系列原則來重新建立路線。

聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)前首席策士、現任德州國會眾議員的羅伊(Chip Roy)認為，如果共和黨僅以川普為中心，必然會失敗；但若忘記了為他的信息所吸引了的共和黨選民，同樣也將失敗。克魯茲是支持川普最力的參議員。

然而問題在於，在川普總統時代，共和黨沒有一個統一的政策願景，正如前猶他州長、前駐中國大使洪博培(Jon M. Huntsman, Jr)所說的，共和黨根本缺乏執政黨所需的一系列優先事項。他說，面對目前分裂的態勢，黨必須承認自己的失敗，必須從空白開始追求一個共同的議程。