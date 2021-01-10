拒絕失敗、從不認輸！川普不可能辭職總統

自川普支持者6日衝入國會施暴惡行後，全國掀起譴責究責聲浪，越來越大，面對二度彈劾危機，川普總統陷入是提前辭職或是等著被彈劾的選擇。(Getty Images)

在川普 總統任期乃至他的一生中，各種言行擺明了討厭失敗，當失敗發生時絕不會屈服；他曾把破產形容為成功，把挫折轉為成就輝煌，將自己遭彈劾渲染成受難。美聯社指出，種種跡象都顯示，川普在臨走前，會設法先把自己待不下去的地方給毀了。

川普在任期內拒絕失敗，不斷憤怒發表陰謀論，將右翼極端分子描繪成「愛國者」與他們同聲一氣。過去四年，他常對他口中的那些右翼「愛國者」眨眼、點頭，當暴民攻入國會時，他甚至直接在要求他們回家的影片中說：「我們愛你」。

「我討厭失敗，」川普曾在2011年的一個影片中說，「我受不了失敗。」但是大選結果最終使他沒有退路。6日，川普支持者在他煽動下闖進國會並「拚死戰鬥」，以呼應川普指稱「選舉被竊」的主張。暴民們興奮地認為自己獲得川普支持，甚至將搗毀國會的行徑放到網路直播。

「反誹謗聯盟」極端主義研究中心(Center on Extremism)副主任西格爾(Oren Segal)說，6日的襲擊是川普在總統任期內「對極端主義和仇恨不予管束的合理結局」。總統當選人拜登 談到國會混戰時也說，「我們其實可以預見它的到來。」

大選過後的種種紛擾的確可以預見，因為川普早就說過，在他輸了的情況下會「出事」。早在大選投票 幾個月前，他就聲稱投票系統被人操縱，企圖阻止民眾郵寄投票。他也明確拒絕提前向全國保證自己會尊重大選結果；大多數總統根本不會被問到能不能做出這樣的承諾。

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去年10月，川普選擇不譴責策畫綁架密歇根州州長惠特默(Gretchen Whitmer)案的歹徒。惠特默曾表示：「當我們的領袖與本土恐怖分子見面、鼓勵或結夥時，就等於是將他們的行動合法化，與他們同謀。」

川普姪女、臨床心理學家瑪麗·川普(Mary Trump)在大選後接受PBS訪問時，曾以獨特視角分析指出，「川普從小就無法處理失敗，這是他非常早就留下的情結。他害怕面臨失敗的後果，害怕對自己的人生承擔責任。在我的家庭裡，處於失敗者位置絕對是最糟的事。現在，他身為一個失敗者，覺得自己陷入困境、絕望、越來越生氣。」

瑪麗·川普還指出，川普在大選中被擊敗的方式，可能更為一場亂局奠下基礎：參眾兩院共和黨人的大選表現比川普強，眾院席次增多，參院在喬州複選前，也曾有機會保住多數席位。她說，川普的失敗是他自己的責任，不是政黨的責任，「因為他完全沒辦法怪別人，所以情緒和心理都可能處在一個無人能拉他一把的狀態下，這也讓我們其他人的處境變得更糟。」

經過數月挑釁後，川普承認自己的總統任期即將結束，但他並沒有、也不可能承認自己敗選，或許他永遠不會承認自己被擊敗。