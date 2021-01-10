若被國會彈劾定罪 川普別想「再戰2024」

自川普支持者6日衝入國會施暴惡行後，全國掀起譴責究責聲浪，越來越大，面對二度彈劾危機，川普總統陷入提前辭職或是等著被彈劾的選擇。(Getty Images)

川普 總統因叫唆支持者6日入侵國會，目前國會考慮再度彈劾 他，只是距他去職僅十天，有意義或來得及嗎？紐約時報認為，法律沒規定不能彈劾總統兩次，雖然時間緊迫，但不是不可能；就算川普已卸任，國會仍可彈劾他，一旦彈劾成立並定罪，川普往後不得再任公職。

紐時指出，憲法容許國會以「叛國、受賄等重罪及不當舉止」，把總統及行政部門高官解職；憲法規定，眾院 只消簡單多數通過彈劾罪名，參院必須很快進行審判，聽取指控；眾院是控方，任命彈劾經理人在參議員前陳詞，而參議員擔任陪審團；依慣例總統得為自己辯護，最高院首席大法官主持整起審判。

只是彈劾要想過關，必須有出席的參議員三分之二同意，如果100名參議員屆時全數到場，就意味著必須有17名共和黨籍參議員加入民主黨這一邊，才能通過彈劾，門檻很高。

川普20日就將卸任，彈劾他似乎沒意義，可實質上彈劾除了讓他任期蒙羞，一旦成功，參院依法只要簡單多數同意，就可判決川普喪失資格，往後不得再任公職；鑒於川普考慮2024年再出馬選總統，斷絕川普政壇後路不僅對民主黨有意義，共和黨有志總統大位的人也會心動。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

川普曾在2019年12月遭眾院彈劾，但因參院共和黨保駕而沒能過關，只是出現新罪名，憲法沒規定國會不得再彈劾川普。

雖然距川普下台時間很緊，但只要民主黨全體加上一些共和黨同意必須彈劾，那麼繞過眾院司法委員會，直接起草罪名、提案、逕付全院表決，只消幾天就能立案；按目前狀況，國會才剛開議，各委員會還沒組成，這樣做是唯一務實選項。

眾院只要票決通過彈劾條款，可以馬上轉送參院；目前有個理論主張，只要多等幾天，民主黨接過參院控制權，那麼審判要花多久、審案的規則，都由參議員決定。

就算川普卸任，依然可以彈劾；總統離職後能否彈劾，歷史幾乎沒有前例可供參考，但1876年眾院因貪瀆而彈劾葛蘭特總統的戰爭部長，儘管他已辭職，參院仍判定有權審理。

北卡羅來納大學憲法學者蓋哈特(Michael J. Gerhardt)便表示，官員還在職，彈劾已展開，即便他辭職或因其他因素不在職，彈劾程序肯定仍得進行下去。