我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2213萬確診 洛杉磯郡破90萬

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

若被國會彈劾定罪 川普別想「再戰2024」

編譯潘勛／綜合9日電
自川普支持者6日衝入國會施暴惡行後，全國掀起譴責究責聲浪，越來越大，面對二度彈劾危機，川普總統陷入提前辭職或是等著被彈劾的選擇。(Getty Images)
自川普支持者6日衝入國會施暴惡行後，全國掀起譴責究責聲浪，越來越大，面對二度彈劾危機，川普總統陷入提前辭職或是等著被彈劾的選擇。(Getty Images)

川普總統因叫唆支持者6日入侵國會，目前國會考慮再度彈劾他，只是距他去職僅十天，有意義或來得及嗎？紐約時報認為，法律沒規定不能彈劾總統兩次，雖然時間緊迫，但不是不可能；就算川普已卸任，國會仍可彈劾他，一旦彈劾成立並定罪，川普往後不得再任公職。

紐時指出，憲法容許國會以「叛國、受賄等重罪及不當舉止」，把總統及行政部門高官解職；憲法規定，眾院只消簡單多數通過彈劾罪名，參院必須很快進行審判，聽取指控；眾院是控方，任命彈劾經理人在參議員前陳詞，而參議員擔任陪審團；依慣例總統得為自己辯護，最高院首席大法官主持整起審判。

只是彈劾要想過關，必須有出席的參議員三分之二同意，如果100名參議員屆時全數到場，就意味著必須有17名共和黨籍參議員加入民主黨這一邊，才能通過彈劾，門檻很高。

川普20日就將卸任，彈劾他似乎沒意義，可實質上彈劾除了讓他任期蒙羞，一旦成功，參院依法只要簡單多數同意，就可判決川普喪失資格，往後不得再任公職；鑒於川普考慮2024年再出馬選總統，斷絕川普政壇後路不僅對民主黨有意義，共和黨有志總統大位的人也會心動。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)

川普曾在2019年12月遭眾院彈劾，但因參院共和黨保駕而沒能過關，只是出現新罪名，憲法沒規定國會不得再彈劾川普。

雖然距川普下台時間很緊，但只要民主黨全體加上一些共和黨同意必須彈劾，那麼繞過眾院司法委員會，直接起草罪名、提案、逕付全院表決，只消幾天就能立案；按目前狀況，國會才剛開議，各委員會還沒組成，這樣做是唯一務實選項。

眾院只要票決通過彈劾條款，可以馬上轉送參院；目前有個理論主張，只要多等幾天，民主黨接過參院控制權，那麼審判要花多久、審案的規則，都由參議員決定。

就算川普卸任，依然可以彈劾；總統離職後能否彈劾，歷史幾乎沒有前例可供參考，但1876年眾院因貪瀆而彈劾葛蘭特總統的戰爭部長，儘管他已辭職，參院仍判定有權審理。

北卡羅來納大學憲法學者蓋哈特(Michael J. Gerhardt)便表示，官員還在職，彈劾已展開，即便他辭職或因其他因素不在職，彈劾程序肯定仍得進行下去。

自川普支持者6日衝入國會施暴惡行後，華府警力9日明顯增加，白宮外圍增加安全圍籬。...
自川普支持者6日衝入國會施暴惡行後，華府警力9日明顯增加，白宮外圍增加安全圍籬。(路透)

彈劾 川普 眾院

上一則

拒絕失敗、從不認輸！川普不可能辭職總統

下一則

推特封鎖川普合法嗎？ 法學專家這樣看

延伸閱讀

眾院民主黨周一提案 二度彈劾川普

眾院民主黨周一提案 二度彈劾川普
影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播

影片曝光！川粉闖入國會前 川普一家興奮看轉播
美社媒封鎖川普 中網民笑：只剩TikTok、歡迎來微博

美社媒封鎖川普 中網民笑：只剩TikTok、歡迎來微博
川普面臨最孤立時刻 共和黨人紛紛劃清界線

川普面臨最孤立時刻 共和黨人紛紛劃清界線

熱門新聞

警察拿著槍阻止挺川支持者進入國會大廈眾院內。美聯社

黑暗的一天！川粉衝入國會 5人死亡 70多人被捕

2021-01-07 02:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44
川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成5死悲劇，朝野齊聲譴責。(路透)

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

2021-01-08 20:30
加州聖地牙哥媒體KUSI證實，被開槍擊中的女川粉是當地居民芭比特。芭比特曾在空軍服役14年，四度部署到海外。丈夫稱她是狂熱川粉，大家也都知道她是一位熱情愛國者。（畫面翻攝：YouTube/KUSI News）

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

2021-01-07 04:28
川普總統的支持者今天硬闖國會大廈。(Getty Images)

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

2021-01-06 21:07
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀

連燒6小時！紐約法拉盛爆7級大火 7人受傷 3層樓宇被毀
大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉

大S婆婆遭判刑關1年 直播爆哭向兒子、媳婦道歉
印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明

印尼波音737客機墜毀 機上62人下落不明
不再安撫北京 國務院取消美台交往限制

不再安撫北京 國務院取消美台交往限制
疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了

疫情阻返台 「兩年未入境即除籍」修法？ 僑委會回應了