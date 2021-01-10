立場曖昧？麥康諾備忘錄：川普任期結束後 才處理彈劾

自川普支持者6日衝入國會施暴惡行後，全國掀起譴責究責聲浪，越來越大，面對二度彈劾危機，川普總統陷入提前辭職或是等著被彈劾的選擇。(美聯社)

間隔一年多的時間裡，川普 總統面臨二度遭到彈劾 ，就在山雨欲來氣氛底下，參院 多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)8日晚發送一份備忘錄給參院共和黨團，內容列舉川普若遭彈劾，參院因應的步驟；備忘錄中寫道，參院正式處理川普彈劾案的時間點，一定是川普任期結束後；備忘錄發出後，也引發外界對麥康諾曖昧立場的揣測。

根據華盛頓郵報取得備忘錄內容，麥康諾辦公室指出，參院在1月19日之前都不會再有任何重要會議，意味著就算進入彈劾程序，參院最快能夠受理的時間點，將是拜登就職典禮前夕。

新一屆國會，眾院仍有民主黨掌握，通過二度彈劾川普案，成功可能性較大，但新會期的參院多數黨將由民主黨掌握，共和黨將無法再為川普護航。

備忘錄中寫道，參院的彈劾審理將在川普任期結束後才開始，可能是1月20日川普任期結束後1小時才開始，或者是1月21日才開始，也就是川普任期結束的24小時後。此時，參院已由民主黨掌控。

參院在12日、15日分別排有「形式議程」(pro forma sessions)，但這兩場會議均屬於程序會議，無法處理包括彈劾案在內的重要事務，除非經過100名參議員先行同意；報導分析，本會期目前仍有少數共和黨籍參議員堅持挺川，讓100名參議員同意的門檻變成無望過關。

麥康諾將置身事外？

華盛頓郵報指出，川普彈劾案勢必留待接下來的新任參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)處理；外界因此認為麥康諾將置身事外；但由於拜登上台後，有著打擊新冠疫苗、通過內閣人事任命案等迫切目標，彈劾川普一事即可能因此被擱置一旁。

參院助理表示，麥康諾與舒默並未針對彈劾程序交換意見。

麥康諾在備忘錄中寫道，如果未來幾天眾院對川普提出彈劾，參院的因應時間表則為：19日參院將接收眾院已指派彈劾管理人(impeachment managers)的通知；19日或20日眾院彈劾管理人將提交彈劾案由；20日或21日參院將於下午1時開會討論彈劾案由，並且正式進入彈劾程序。

備忘錄中也寫道，國會對現任總統發動彈劾時，根據參院彈劾法規，議程是由最高法院首席大法官羅伯茲(John Roberts)主持，但首席大法官是否也將主持已經下台總統的彈劾案，條文中則沒有明確規範。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)