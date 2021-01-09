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美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

趕川普提早下台很難… 除非他再次自作孽

編譯 莊蕙嘉
國會大廈6日遭川普支持者闖入，兩黨齊聲譴責，民主黨考慮讓川普提早下台。((Getty Images)
國會大廈6日遭川普支持者闖入，兩黨齊聲譴責，民主黨考慮讓川普提早下台。((Getty Images)

川普總統煽動支持者大鬧國會，釀成五死悲劇，兩黨皆齊聲譴責。儘管川普任期還有十來天，民主黨已經無法忍耐，考慮再次彈劾川普，或是要求引用憲法第25修正案，剝奪總統的職權。要川普提前下台的呼聲雖大，但無論採取哪種方法，都需要共和黨人支持，但共和黨人目前只希望拖完最後這十多天。因此，前述兩種方法的可行性皆不高。

憲法第25修正案明列總統無法履行職務時的做法，下有四款：第一款規定總統被免職、死亡或辭職時，副總統立即成為總統。第二款規定副總統出現空缺時的填補程序，第三款列出總統主動提交自己無法繼續履行職責的書面聲明時，由副總統代行。

第四款允許副總統、內閣及國會依法設立的機構，向兩院提交總統無法履行職務的聲明；第四款等同「逼宮」，在美國政治史上從未動用。即將成為參院多數黨領袖的民主黨參議員舒默，就呼籲國會動用此條款，趕川普下台。

2019年12月18日，國會眾議院以濫用權力和妨礙國會，表決通過彈劾案，讓川普成為美國史上第三位被眾院彈劾的總統；不過，彈劾案未能進一步在共和黨居多數的參院過關，川普雖臉上無光，仍可繼續當總統。

在第一次彈劾案中倒戈投下贊成票的共和黨參議員羅姆尼，已暗示他不支持此時二度彈劾，「我覺得，我們只要摒住呼吸」，等待川普任期結束就好。

羅姆尼的看法反映多數共和黨人此時得過且過的消極態度。過去四年來，被川普反覆無常且無視規定，耍得團團轉的共和黨，對他煽動川粉暴民闖進國會雖感氣憤，但若要提到彈劾或是援引憲法趕走川普，仍缺乏積極意願。

民主黨無論發動彈劾或引用憲法，都須共和黨支持。彈劾在民主黨居多數的眾院過關或許沒問題，但想在1月20日前仍由共和黨掌控的參院過關，很難。

若引用憲法第25修正案第四款，即使由副總統潘斯及多數內閣成員向國會提出聲明，參眾兩院仍必須在48小時內以三分之二以上多數通過，以目前狀況，同樣會在參院被共和黨擋下。

唯一的變數，是不按常規且無視法律的川普，是否在未來的十餘天做出更瘋狂的舉動，才可能成為讓兩黨願意聯手趕走他的最後一根稻草。

川普 共和黨 彈劾

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