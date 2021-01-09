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挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

民主黨黨鞭斥：趙小蘭等辭職 是逃避憲法責任 不想讓川普下台

編譯潘勛／綜合8日電
國會眾院民主黨黨鞭克萊本，譴責教育部長狄弗斯和運輸部長趙小蘭辭職，是不想動用憲法第25修正案把川普解職。(美聯社)
國會眾院民主黨黨鞭克萊本，譴責教育部長狄弗斯和運輸部長趙小蘭辭職，是不想動用憲法第25修正案把川普解職。(美聯社)

共和黨籍參議員8日表示，國會遭挺川暴民攻陷後，多名黨內同僚愈來愈後悔，過去四年沒能多發揮影響力，遏阻川普；另外，運輸部長趙小蘭與教育部長狄弗斯(Betsy DeVos)日前辭職，也被民主黨國會黨鞭批評，根本是要逃避啟動憲法第25修正案的責任。

「國會山莊報」(The Hill)8日報導，要求匿名的共和黨參議員表示，自己與多名同事交談後都感覺，過去四年無論對川普的口無遮攔，或制定法案，本該更強力節制，卻沒做好。

這位參議員說，原本以為川普獲得提名、有了內閣，能有所改善，變得較像總統，事實證明大家都錯了。

總統選舉之後，川普集團興訟，挑戰結果，幾乎均遭駁回，川普一直不願接受敗選事實，而共和黨內大多數人，包括參院多數黨領袖麥康諾都未嚴詞批評川普，還指望川普能催出選票，幫忙在喬治亞州兩席聯邦參議員複選獲勝，維持共和黨在參院的多數。

麥康諾6日在參院發表演說，終於跟川普撕破臉，也因喬州兩席確定敗選，民主黨變成參院多數黨，不無關係。

政治網站Politico報導，在眾院民主黨這一邊，黨鞭克萊本譴責狄弗斯及趙小蘭辭職走人，是「逃避責任」，不想動用憲法第25修正案，把川普解職。

克萊本接受有線電視新聞網(CNN)8日專訪，再次呼籲川普內閣成員團結起來，把川普由總統位子趕走；他認為川普任期只剩12天，用憲法攆走川普，比國會第二次發動彈劾來得好。

克萊本表示，用憲法第25修正案來辦，速度最快，也最為妥善；「不管怎樣，川普總統總愛顯得與眾不同，他可能成為國家史上第一個被彈劾兩次的總統。所以，假如他們(指共和黨)不動手，我相信眾院票數已足，會祭出彈劾條款。」

但克萊本也承認，只剩十來天，時間不足以跑完彈劾流程，但由副總統及內閣成員援用憲法第25修正案趕走川普，時間則綽綽有餘。眾院副議長凱薩琳‧克拉克(Katherine Clark)則表示，眾院可能在下周便票決再度彈劾川普。

川普 共和黨 彈劾

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