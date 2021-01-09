川普不參加總統就職禮 拜登：他不來是好事

對於川普決定不出席20日的總統就職典禮，拜登稱「是件好事」。(Getty Images)

剛宣稱要療傷與和解的川普 總統8日又推文表示，「我不會參加1月20日的就職典禮。」表明不與新任總統拜登 同台；拜登回應說，川普不參加他的就職典禮是好事，他歡迎副總統潘斯出席。

●拜登怒批川普 讓美國 蒙羞，不配當總統

拜登近日來直接展現對川普的不滿，除了要求川普為國會遇襲事件負直接責任，8日更稱川普是史上最無能的總統之一，川普讓美國蒙羞，不配留在總統那個位置上。

但拜登說，國會要對川普提起第二次彈劾，就交給國會決定，他將專注在就職後推動政務。

川普6日煽動川粉暴民攻入國會後，川普在可能提前下台的壓力下，7日透過錄製影片，以「新政府將在20日開始，他會確保政權平穩有序無縫交接」，來承認自己連任失敗，並在影片中提到，現在是療癒與和解的時刻。

川普(左)表示將不會出席拜登的總統就職典禮，圖為他四年前就任總統時，與前總統歐巴馬交接。(路透)

●川普推文不提拜登，只提新政府

無論是7日的影片談話或8日推文內容，川普都沒提到拜登的名字，只以「新政府」代稱，或說「1月20日就職典禮」。

現任總統參加下一任總統的就職典禮，被視為政權平穩過渡的象徵，2016年川普就職之際，交接政權給他的歐巴馬總統，與前總統柯林頓夫婦等人都出席觀禮；歐巴馬還在離開白宮前，循例在橢圓辦公室給川普留了封信件。

「川普表明不在就職典禮上現身，這是我跟他少數有共識的事情，這是好事啊，他不現身。」拜登說，他將很榮幸邀請潘斯參加。

記者詢問拜登之前還曾想要川普出席就職典禮，以展現美國政權和平過渡，如今卻改變想法。

拜登回說，「川普已超過我所能想到的爛，他讓國家蒙羞，讓我們在全世界丟臉，不配留在總統那個位置上。」

拜登表示，若現在距離川普卸任還有大半年，他會盡一切所能，發動彈劾案也好、援引憲法第25修正案也罷，無論如何都要讓川普下台；但現在他會專注在20日就職後，正副總統如何推動政務，會關注病毒、疫苗和經濟發展。

對於國會醞釀發起第二次對川普的彈劾案，要求川普提早下台，拜登說，那是國會的判斷，就交給國會決定。

拜登的總統就職典禮場地，建築工人正在國會山莊加緊搭建。(Getty Images)

●拜登：我就職 是讓川普最快走人的方式

拜登說，川普的確不適任，川普是美國史上最無能的總統之一；川普不適任總統，並非從國會遭遇暴亂才開始，「問題是，接下來十多天會發生什麼事；讓川普最快走人的方式，是我與賀錦麗在20日就職。」

此外，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)8日和拜登提名的國務卿人選布林肯(Antony Blinken)見面，討論交接事宜。

這也是在拒絕承認拜登當選、龐培歐接受新冠病毒的隔離觀察後，兩人首度見面交接工作；龐培歐說，為了促進有序政權過渡，和確保美國利益，他今日和布林肯見面，這場會議富有成效，在整個政權移交期間，他們將代表美國共同努力。