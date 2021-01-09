「煽動叛亂」 眾院擬2度彈劾川普…共和黨參議員開頭槍 促馬上走人

川普總統在卸任前夕再度面臨國會彈劾，但他並不準備辭職下台，因為不認為自己做錯。(美聯社)

在川普 6日煽動川粉暴民強闖並破壞國會後，距川普下台雖只剩12天，國會眾議院民主黨團仍草擬彈劾 川普總統提案，指川普「煽動叛亂」；共和黨 參議員穆考斯基(Lisa Murkowski)也開出黨內第一槍：「我希望他(川普)辭職，現在就走人。」

民主黨磨刀霍霍，要讓川普將成為美國史上首位被國會兩次彈劾的總統，距離上次彈劾案結束不到一年。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)表示，若川普不辭職，眾院已準備好彈劾他，也準備修正憲法第25修正案，讓國會也有權援引，迫使不適任總統下台。

波洛西也提到，這次眾議員要求彈劾川普的態度，比上次提案時更為積極；有線電視新聞網(CNN)引述知情人士說法，最快11日就可提案。

民主黨籍紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)8日在記者會表示，川普應該辭職，若他不辭職，應該被彈劾。

多家美國媒體都取得彈劾草案，指川普煽動叛亂(incitement of insurrection)，因川普6日的行為，與先前致力推翻選舉結果一致；包括致電喬治亞州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，脅迫他「找出足以勝選的選票」，阻撓政權和平交接。

草案內容提到，川普種種行為表明，若讓他繼續任職，將對國家安全、民主與憲法造成威脅，因此提案彈劾。

白宮副發言人迪爾(Judd Deere)表示，就如同川普所言，美國正值療癒與和解的時刻，對一個任期只剩12天的總統提起政治性的彈劾案，只會進一步分裂這個偉大國家。

眾院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)表示，此時提起彈劾案，只是讓國家更加分裂；共和黨參議員布朗特(Roy Blunt)則表示，目前根本沒時間處理彈劾案。

穆考斯基(Lisa Murkowski)直接要求川普立即辭職，她接受地方媒體Anchorage Daily News專訪說，「川普已經造成夠多傷害，我希望他辭職，現在就走人。」成為共和黨內第一位要求川普辭職下台的參議員。

CNN報導，白宮顧問表示，川普沒想過要主動辭職，「機會是零，川普根本不認為做錯事。」

民主黨掌握眾議院，要彈劾川普不成問題，彈劾案遞到參議院能否順利進行，要看仍掌握多數的共和黨議員。

華盛頓郵報8日報導，參議院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)透過備忘錄向黨內議員簡述，若眾議院通過彈劾，參院要19日才正式開會，彈劾案最快當天才會開始，那是拜登就職的前一天；因此，除非參院全體議員同意，在12日和15日的形式會議上討論彈劾，但共和黨不會支持。

華郵報導，這意味著即便彈劾案進了參議院，也可能是在拜登就任後才開始審議，屆時參議院的多數黨是民主黨，民主黨領袖舒默(Charles Schumer)除了要負責此事，還有對抗疫情的紓困方案和內閣首長人事任命的確認。