提前下台聲浪高漲…川普認了新政府 「確保平穩交接」

川普總統7日在推特的視頻中回應6日發生的國會暴亂說，違反法律者要付出代價；對於國會7日凌晨認證總統當選人為拜登，他表示將確保平穩有序且無縫接軌的政權交接。(路透)

川普 總統6日煽動川粉暴民攻占並破壞國會，華府瀰漫追究川普的氛圍；總統當選人拜登 說「川普要為此負直接責任」，加上國會揚言二度彈劾，內閣可能要求提前下台；在此壓力下，川普7日傍晚露面，對他前一天還讚為「愛國者」到國會的暴亂行為，改稱是令人髮指的攻擊，還首度使用「新政府」，承認他20日會「確保政權交接平穩有序且無縫接軌。」

川普6日鼓動川粉到國會示威，狀況失控演變成攻入國會的暴力衝突，已造成5人死亡越來越多的政府官員辭職抗議，行政和立法部門各自醞釀讓川普提早下台，可謂四面楚歌。

相較前一天與支持者同仇敵慨、軟性喊話的態度，川普7日傍晚在推特貼出最新影片表示，發生在國會的令人髮指的攻擊，他和所有美國 人一樣，對暴力、違法和騷亂感到震怒，也立即派出國民兵和執法人員，保護國會山莊的建物和驅逐入侵者。

川普說，美國一直也必須是講究法律和秩序的國家，進入國會的示威者玷汙美國的民主席位，「對於那些參與暴力和破壞活動者，你不代表美國，對於那些違法者，你要付出代價。」

川普自稱國民兵由他所派，但包括紐約時報、有線電視新聞網(CNN)先後報導，同意下令國民兵前往國會的是副總統潘斯，並非川普。

川普在事發時只說「拒絕暴力，尊重執法人員，呼籲(闖入者)離開國會。」還將闖入者稱為長期受到不公對待的愛國者；卻是連共和黨議員都看不下去，葛理漢說，「川普的全部政績一夕抹煞。」

拜登7日表示，昨天是美國史上最黑暗的日子之一，川普要為此負直接責任；這些人是聚眾鬧事的暴徒、叛亂者和國內恐怖份子。

「過去四年來，我們看到了一位讓美國民主憲法和法治受辱的總統，川普全面攻擊民主制度，昨天不過是這些攻擊的最高點。」拜登說。

聯邦眾議院議長波洛西(Nancy Pelosi) 和參議院民主黨領袖舒默(Chuck Schumer)呼籲副總統潘斯援引憲法第25修正案，以不適任總統為由，聯署讓川普提前下台；波洛西表示，潘斯與內閣官員不「立刻」作為，她考慮發動彈劾。

美國新聞媒體Axios報導，行政部門有權援引憲法第25修正案，國會可以透過彈劾，讓川普下台；若成案，川普將成為美國史上首位兩度遭到國會提案彈劾的總統。

波洛西表示，繼續讓川普做完接下來13天任期非常危險；舒默表示，「川普一天都不能待在這個位置上。」民主黨眾議員已開始串連，要求彈劾川普，為國會暴亂負責。

CNN報導，波洛西嘗試聯繫潘斯但沒通上話，另外，自國會遇襲，川普和潘斯就再也沒說過一句話。

CNBC報導，國務卿龐培歐(Mike Pompeo)與財政部長米努勤(Steven Mnuchin)正在討論援引憲法第25修正案的可能性，若成功則潘斯將會代理總統一周。

CNBC報導，內閣官員對此猶豫不決，因完成程序就要耗時超過一周，其次不清楚代理部長們是否有權加入，第三若行動失敗將激怒川普及其支持者，風險太高。

國會7日凌晨認證，拜登拿下306張選舉人票，當選美國總統；川普7日露面談話時雖不提拜登，但稱「新政府」，等同首度承認自己連任失敗。