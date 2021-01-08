美國最黑暗的一天！國會變戰場 荒唐全紀錄

經過川粉6日的打砸搶，國會大廈內一片狼藉。(Getty Images)

國會7日進行總統大選結果認證程序，在外示威的支持者在川普 總統煽動下6日闖入國會，槍聲和咆哮聲交錯，暴徒和警察 擠成一團，民主殿堂淪為暴動戰場；有線電視新聞網(CNN)報導，一名國會警察在暴動中殉職，使當日動亂死亡人數增至五人。

辭！ 國會警長領導無方下台

三名消息人士告訴CNN，一名國會警察因6日暴動而身亡；國會警長桑德(Steven Sund)7日遞出辭呈並於16日生效，同日國會警察發布聲明坦承，他們領導無方且準備不足。

亂！ 川普鼓動 支持者叫囂

紐約時報與華盛頓郵報(WP)還原當日情況，川普告訴6日集結在白宮橢圓形廣場(The Ellipse)的支持者，他會跟大家一起進入國會，但他並未現身，而是發表煽動言論，「如果你們不拼命奮鬥，國家將不復在，驅逐弱者，是時候展現力量了。」

經過川粉6日的打砸搶，國會大廈內一片狼藉。(Getty Images)

川普支持者聚集在國會西側，許多人推擠朝國會大廈前進；國會警察投以催淚彈但仍無法止住暴動，警方表示逾50名警察受傷。

參院 多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)警告共和黨同僚，逕自推翻選舉結果將使民主陷入「死亡螺旋」時，場外突然嘈雜；川普支持者從圍繞在國會東西側，有人高舉支持川普的旗幟，他們翻牆、破壞路障並破窗闖進國會大廈的國會圓形大廳(Capitol Rotunda)，沿途叫囂，議事廳陷入緊張氣氛。

驚！ 川粉狂吼「他們在哪？」

「他們在哪？」一名川普支持者進國會後大喊，數十名川普支持者在國會圓形大廳隨意走動，還破壞大廳雕像。

下午1時15分左右，國會警察敲眾院大門告知需盡快離開；2時過後，警察與特勤人員護送副總統潘斯離場，麥康諾也在重重武裝警力護衛下走地道離開；參眾兩院議員被告知必須撤離，在警方指示下眾議員忙著打開座位上的銀色盒子，拿出國會事前準備的防毒面具，手忙腳亂的試圖戴好。

急！ 國會幕僚抱文件撤離

警方在下午2時30分疏散兩院，撤離過程中，國會幕僚緊抱著一箱箱的選舉人團投票文件；聯邦參議員默克利(Jeff Merkley，俄勒岡州)事後說：「要不是有這些能幹的幕僚，暴徒早就把這件文件燒掉了。」

在眾院這側，警察擋住眾院大門，並拿出武器保護議員，據報傳出幾次槍聲；隨著情勢升溫，一名抗議民眾表示，35歲女性巴比特(Ashli Babbitt)在警察和特勤局人員喊「後退、趴下、讓開」時，「她沒有聽從指令，我們急著上前把人們往後拉時，他們(執法人員)就開槍擊中她的頸部，她往後倒在我身上。」

打！ 暴徒毆打擋門的員工

參院門外有人高舉一面大大的邦聯旗(Confederate flag)，暴徒進入參院後恣意走動；示威者在國會內奔跑吼叫，為了闖進各個辦公室，毆打擋在門口的員工。

混亂中一名男子衝進波洛西辦公室，得意洋洋坐在她的椅子上，還有人坐上潘斯不久前才坐著的參院議長位子，和夥伴玩自拍。

軍方稱已動員近6200名國民兵至華府，國會大樓周圍已臨時加建七呎高鐵欄柵以加強安全。(Getty Images)

悲！「叛亂開始 民主已死」

「這就是叛亂的開始。」民主黨眾議員戈梅茲(Jimmy Gomez，加州)表示，「這就是民主之死。」

執法人員使用爆音彈(stun grenades)和其他暴動控制手段，當局在6日晚間6時宣布國會已安全；8時過後，重裝聯邦調查局(FBI)探員與身穿暴動裝備的警察護送議員返回國會。