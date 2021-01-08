維安失控！國會警察、示威暴民玩自拍

國會於6日認證總統當選人勝選程序時，遭川普支持者闖入被迫中斷，疑似警方放行讓示威者進入國會廣場，國會警察局局長桑德已引咎辭職。圖為警員攙扶摔倒的示威者。(美聯社)

國會於6日進行拜登(Joe Biden)認證總統當選人勝選程序，卻遭川普支持者闖入被迫中斷；現場還有錄影畫面揭露，疑似警方放行讓示威者進入國會廣場，在網路上掀起輿論關注；共和黨籍聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)怒轟國會維安「令人難以置信」，國會警察 局局長桑德(Steven Sund)也為此引咎辭職。

桑德的辭職令將於16日正式生效，國會警察委員會主席帕帕塔納西(Gus Papathanasiou)稱，暴民闖入國會「實屬最高領導層的失敗。」

有執法人員坦承，為避免去年俄勒岡州波特蘭示威重演，以及降低示威群眾的緊張情勢，才會低估暴動示威的規模；推特上更出現一段影片，警方將原本擋在廣場前的障礙物移開，使廣場瞬間湧入大批示威者，不過該影片事後被澄清，警方這麼做是因為廣場後方還有「更大的封鎖障礙」。

官員指出，原本預計只會有少數極右派和極左派人士在入夜後引發小型衝突；已退休的聯邦調查局(FBI)高層戈梅茲(David Gomez)表示：「國會警察對如此龐大規模的示威行動毫無準備。」

戈梅茲形容，當示威者衝進國會時，國會警察可能疏於訓練課程以外的實戰經驗，造成反應遲緩及不知所措。

此外，還有一段影片最初在抖音(TikTok)上播出，畫面顯示暴民闖入國會後，一名示威者還拉著警察在國會辦公室中一起自拍；這些影片陸續被轉發到推特上，引發網友眾怒。

堅定支持川普總統的共和黨籍聯邦參議員葛理漢怒轟國會維安，他說，示威者「有機會把整棟樓都炸掉，甚至可能把我們都殺死」。(Getty Images)

葛理漢7日除了表示對暴民的行為「感到羞愧和惡心」外，砲火更直指國會維安疏失才讓示威者成功闖入，並稱所幸衝突沒有惡化，國會警察也逃過一劫。

「他們有機會把整棟樓都炸掉，甚至可能把我們都殺死，然後摧毀整個政府，我們應該使用致命的武器阻擋。」葛理漢說，「這是很嚴重的警訊，在九一一事件20年後我們居然讓這樣的事發生，實在太令人難以置信。」

國防部 官員曾表示，原以為向華府特區提供額外350名國民兵 人力支援就已足夠，而主要的任務是協助交通管制；為了能避免讓軍隊出現在國會，因此下令國民兵避開市中心第九街以東的地區，當國會被攻破後，國防部才又立刻宣布緊急增加額外1100名國民兵人力。