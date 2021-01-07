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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

川普 暴動前現身喊衝 暴動後又推文籲和平

記者顏伶如／綜合報導
川普支持者6日衝破警方的防線，衝進國會大廈。(Getty Images)
川普支持者6日衝破警方的防線，衝進國會大廈。(Getty Images)

參眾兩院確認拜登當選的聯合會議召開前後，川普總統6日先現身川粉群眾於白宮附近舉行的華府集會並發表演說，呼籲主持國會議程的副總統潘斯「做對的事」，也對台下數千支持者信心喊話說：「我們絕不讓步。」

川普站在有著「拯救美國大遊行」(Save America March)標語的舞台上說道，2020年大選勝利被人動手腳，絕對會抗爭到底，不會放棄；他在「讓美國再度偉大」(MAGA)支持群眾歡呼聲中說到：「我們絕不讓步。當有盜竊出現時，你不會讓步的。」

國會聯合會議召開前，川普呼籲副總統潘斯「做對的事」，遭潘斯拒絕。右為眾院議長波洛...
國會聯合會議召開前，川普呼籲副總統潘斯「做對的事」，遭潘斯拒絕。右為眾院議長波洛西。(路透)

他說，希望潘斯「做對的事」，因為如果潘斯做出正確的事情，「我們就贏得選舉了」。

川普在台上並點名私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)，要他回紐約選市長；朱利安尼則在演說中指稱，選舉結果應該「比武定輸贏」(trial by combat)；約一小時之後，大批群眾就湧入國會，企圖阻止參眾兩院確認選舉人票的程序。

當時議事進行到國會議員輪流發言，國會山莊頓時陷入一片混亂，更傳出槍響；華府警方緊及尋求國民兵支援。根據媒體報導，至少一人在6日下午的國會騷亂中中槍喪命。

華府爆發騷亂之後，川普透過社群媒體發表影片，繼續指稱「選舉遭到惡意偷走」，在推文中則以「偉大的愛國者」形容衝進國會的群眾。

川普一方面透過社群媒體指出：「我要求在國會的所有人都保持和平！」另一方面還是繼續複製毫無根據的選舉舞弊論說，「當崇高神聖的壓倒性勝利，竟從偉大的愛國者手中遭到無禮且惡意地剝奪時，就是會發生這樣的事情，而這些愛國人士長期以來一直遭到惡劣、不公平的對待。」

上午煽動川粉到國會的川普，在暴民騷亂國會後竟又呼籲支持群眾，「帶著愛心回家去，永遠記得這一天！」

就在國會因為群眾衝入導致人員緊急撤離之際，朱利安尼在推特發文稱讚衝進國會的群眾「站在法律與歷史的正確一方」；他在推文中表示：「給所有挑戰選舉結果的愛國者，總統希望你們和平地表達意見。」

川普 社群媒體 華府

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