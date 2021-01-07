麥康諾怒責川粉：失敗的叛亂 批選舉翻盤是「有毒之路」

參議院多數黨領袖麥康諾嚴厲譴責川粉衝進國會是「一場失敗的叛亂」，圖為川粉與警方在國會前拉鋸。(美聯社)

參院多數黨領袖麥康諾 (Mitch McConnell)6日在國會聯席會議上發表演說，明確反對同黨人士挑戰選舉結果，他並對共和黨同僚動之以情，聲稱克魯茲(Ted Cruz)等參議員挑戰選舉人團投票、為選舉翻盤的計畫是一條「有毒之路」，將使「民主陷入死亡漩渦」；聯席會議晚間復會後，他更嚴厲地以「一場失敗的叛亂」譴責川普 支持者的行為。

國會認證選票因騷亂中斷後，麥康諾和眾院議長波洛西此前決定要盡快重新開會，以顯示國會不因這群暴徒而感到膽怯；有別於川普總統對暴徒溫和的語氣，麥康諾晚間重返參院後，厲斥這群人為「瘋狂群眾」(unhinged crowd)。

「美國 和美國國會曾面臨比今天狂暴群眾更大的威脅，過去我們從未被震懾，如今也不會被嚇倒。他們試圖搗亂我國民主，他們並未成功，他們失敗了。」麥康諾表示：「這次失敗的叛亂只凸顯出，我們眼前的任務對於共和國有多重要。」

麥康諾指出：「我們重回崗位，依據憲法履行職責…而且我們今晚就會做到。」

國會聯席會議上，參議院少數黨領袖舒默（右）與參議院多數黨領袖麥康諾（左後）。(美聯社)

下午在共和黨籍亞利桑納州聯邦眾議員戈薩(Paul Gosar)及包括克魯茲在內的多位參議員「反對計算亞利桑納州選舉人票」後，麥康諾發言指出，這將是他政治生涯中最重要的一票，他相信沒有任何證據，足以證明川普總統聲稱的大規模選舉舞弊。

「擺在我們面前的是，沒有任何證據足以證明有可以推翻整場選舉的大規模違法，範圍從特定的地方指控到憲法論據到詳盡的陰謀論皆然。」麥康諾說，在沒有任何證據可支持的情況下，不能單憑公眾懷疑做為根本性違法的證明。

麥康諾表示，憲法賦予國會「有限的角色」，「我們不能就這樣宣布自己是全國選舉委員會。」

麥康諾提醒參議員，他支持川普依循法律制度提控，但同樣的法律制度也已讓川普及其團隊失敗；而且這些案件是由總統「親自提名」的某些明星法官參與審理，其中包括美國最高法院在內。

麥康諾說，每次選舉都會有些不法投票的困擾，這當然是不可接受的，但川普與總統當選人拜登之間競爭並非極其接近，「選舉人團的票數差異幾乎與2016年大選一樣。」

麥康諾警告，「如果這次選舉僅因失敗者的指控而推翻，我們的民主就會陷入死亡漩渦：我們將再也不會看到整個國家再次接受選舉；每四年都會發生不惜一切代價爭奪權力的局面。而這將引導我們走上一條只有獲勝者才願意接受結果的有毒道路。」

眾議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)稱讚麥康諾的發言，他表示，「這場造反行動有幸被多數黨領袖阻止，但並未得到平息。」