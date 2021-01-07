國會最黑暗的一天！挺川暴民入侵議場 中斷認證正副總統

成千上萬的川普總統支持者6日破窗衝入國會大廈，中斷了在那裡舉行的確認總統當選人的國會聯席會議。圖為警方在國會大廈外以鎮暴瓦斯驅散示威者。(路透)

原本是要確認總統當選人拜登 的聯席會議，卻成了美國 國會200年來最黑暗的一天；大批支持川普 總統的暴民入侵國會，中斷認證會議，騷亂造成1人死亡；華府宵禁、動員國民兵，國會晚間復會；驚魂甫定的兩黨議員在復會後，熬夜朝完成確認拜登與賀錦麗為下一任美國正副總統努力。

前總統歐巴馬說，「現任總統煽動造成今日事件。」與川普同黨的前總統小布希也發聲明暗批：「某些政治人物自選舉以來的魯莽行為，不尊重美國體制傳統和法治」，並說「這是香蕉共和國才會發生的選舉爭議，不是我們這個民主共和國。」

自國會衝突發生至完成認證，川普只推文沒露面，CBS報導，部分內閣官員討論援引憲法第25修正案，以精神狀態不宜為由，聯署讓川普提前下台。

時間回到6日下午1時，副總統潘斯步入國會大廈前發聲明拒絕推翻選舉結果，這也是潘斯4年來首次公開反對美國總統川普。

在川普號召下，聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，兩院聯席會議逐州計算選舉人票，當計票來到第三州時，川普獲得12票，共和黨參議員克魯茲(Ted Cruz)為首的國會議員對亞利桑納州選舉人提出異議。

按照規定，聯席會議休會，回到兩院各自舉行會議辯論，不到一小時，上千名場外的川普支持者衝入國會中斷會議，安全人員緊急將主持會議的潘斯和眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）暫時帶離議場；參議員安全撤離，來不及離開的眾議員被迫捲入混亂，戴上防毒面具。

國會瞬間大亂，示威者很快闖入議場，站在主席位置上大吼「川普贏得這場選舉」；波洛西辦公室遭闖入破壞，有人坐下來把腳翹上辦公桌；國會大樓到處遭到破壞，部分暴民攜槍、高舉南方邦聯戰旗。

國會警力根本不足以阻擋從外頭湧入的示威者，圓形大廳瀰漫催淚瓦斯，眾院議場內的安全人員持槍對準門口，預防闖入。

華府市長包瑟(Muriel Bowser)發布全城宵禁；國會緊急向外求援，警車鳴笛開道，奔赴國會之聲不絕於耳。

潘斯要求示威者停止暴力與破壞，且將以法律嚴厲追訴攻擊國會者；共和黨參議員魯比歐(Marco Rubio)說，這不是愛國表現，這是第三世界國家式的反美無政府狀態。

川普在事件發生後第一則推文，流連在抱怨潘斯拒絕推翻選舉結果；接著連續推文呼籲，「請支持國會警察與執法人員，他們是站在我們美國這一邊的，保持和平！」、「要求國會大廈內的所有人保持和平，拒絕暴力，我們是尊重法律與秩序的一群。」

但川普的呼籲無效，國會傳出槍響，示威者到處破壞，警方試圖控制場面；直到一小時後，150名的華府國民兵抵達國會。

拜登在德拉瓦州點名闖入國會是「暴徒、叛亂」，「我們的民主正在經歷前所未有的攻擊」；他要求川普立即上電視向全國公開談話，終止這些暴徒行徑。

就在拜登說完後，川普推特又更新了，這次是一段一分多鐘的影片，他說，「我感同身受你的痛苦，我們有一場選舉，但是被偷走了，這是一場壓倒性的大勝…我們愛你，回家吧。」

時近傍晚，大量警力強勢介入，使用催淚瓦斯與閃光彈清場，示威者陸續離開，負責維持秩序和安全的美國聯邦參眾兩院的糾儀長宣布「國會安全了」。華府警方逮捕13人，7人送醫，1人死亡，國會議員要求調查此事。

國會在晚間復會，潘斯說，暴力沒有贏，是自由贏了，當國會議員重新回到這裡開會，世界見證了美國民主的韌性與力量；波洛西表示，暴徒失敗了，美國民主殿堂將伸張正義，認證拜登當選。