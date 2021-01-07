「這是暴徒!形同叛亂!」拜登要求川普公開呼籲終止暴行

總統當選人拜登發表談話，直指示威者是「暴徒」，所作所為是「叛亂」，必須立即終止。(路透)

參眾兩院6日認證選舉結果的會議被示威者中斷，近一小時動亂後，總統當選人拜登 發表談話，表示對眼前所見一切感到痛心，稱此時此刻「我們的民主正經歷前所未有攻擊」；他也直指示威者是「暴徒」，所作所為是「叛亂」，必須立即終止；拜登並要求川普 總統向全國公開談話，終止這些「暴徒的行為」。

因擅自闖進國會大廈並與警方發生衝突，遭擊斃的白人女子據證實叫Ashli Babbitt，是來自加州聖地牙哥的空軍退役軍人。(取自推特)

有線電視新聞網(CNN)報導，川普極端支持者受到川普謊稱選舉遭偷走一事而憤怒，6日直衝國會，中斷國會計算選舉人票以確認拜登當選總統，使國會陷入一片混亂；拜登取消原先計畫，數小時後於德拉瓦州威明頓市(Wilmington)發表談話說：「此刻，我國民主正面臨當代前所未見的攻擊，這是針對自由堡壘、國會本身的攻擊。」

一名川普支持者衝進國會後，闖到眾院議長波洛西的辦公室，坐到辦公椅上，翹起二郎腿，還留下「絕不會退縮」的留言。(Getty Images)

拜登直指川普支持者行動為「叛亂」，他指出：「這不是表達異議，而是失序與混亂；這形同暴動，應該即刻停止。我呼籲這群暴民撤離，好讓民主程序繼續進行。」

拜登也呼籲川普立刻在全國電視前「兌現誓言，捍衛憲法並下令結束圍攻國會」，他強調「國會大廈前上演的場面無法反映真實的美國樣貌，也不代表美國民眾，而是少數極端分子的不法行為」。

「總統的言論非常重要，不論他的言論是好是壞。」拜登說，正面言論可以激勵人心，反之則構成煽動。

一名川普支持者衝進國會後，闖到參院議事大廳，坐上主席大位。 (Getty Images)

●「全世界都在看，美國民主燈塔出現如此黑暗時刻」

拜登也指出：「全世界都在看，許多美國人也在看，我們國家長久以來象徵民主燈塔與希望，如今卻出現如此黑暗時刻，我真心感到驚訝與痛心。」

「歷經戰爭與爭鬥，美國已承受太多。」拜登說：「我們會堅持下去並再次克服，我們定將戰勝。」

拜登警告：「今日之事是沉痛的提醒，民主相當脆弱，維護民主需要眾人善意，領導人需有挺身而出的勇氣，不可不計代價一心追求權力與個人利益，應該為眾人謀福。」他說未來四年美國需要「重建民主」。

「想想電視前我們的下一代會怎麼想。」拜登並提醒：「想想其他國家會如何看待美國。」

在拜登發表完言論後，川普僅貼出影片呼籲支持者回家，但仍繼續謊稱他的選舉遭偷走。

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