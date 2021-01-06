支付寶、微信支付、QQ等中國8個APP 川普令禁

無現金支付方式在美國都會城市普及，禁令或將衝擊商家與個人。(記者張晨/攝影)

即將卸任的川普 總統5日簽署行政命令表示，為了保護美國 國家安全，應對個人資料遭中國 蒐集的威脅，禁止支付寶與微信支付等共8款應用軟體(APP)在美國進行交易；此舉可能如去年川普政府封禁微信(WeChat)與海外版抖音(TikTok)一樣，遭到聯邦法院裁決無效的挑戰。

川普表示，這些與中國相關的應用軟體，可能掌握大量用戶的敏感個資，中國政府與中國共產黨已經展現蒐集美國大數據，推進其經濟和國安議程的意圖；為了應對這些威脅，需要限制相關應用程式和軟體，保護美國國家安全。

封禁微信、抖音 遭判暫緩實施

川普在行政命令中提到，這些應用程式不僅有權限獲取用戶私人訊息，還讓中國政府能追蹤聯邦雇員與承包商的位置，並建立個人資訊檔案。

這項行政命令包含限制支付寶、QQ錢包、微信支付、騰訊QQ、文件編輯系統CamScanner與WPS Office，支援文件傳輸的APP茄子快傳(SHAREit)，與控制相機拍攝的Vmate共8款應用程式。

支付寶所屬的螞蟻集團與微信支付所屬的騰訊集團均未立即回應。

白宮國安會資深官員在背景說明時表示，這項行政命令將類似於去年8月川普封禁微信(WeChat)與海外版抖音(TikTok)；但兩者去年均遭聯邦法院裁定暫緩實施，「川普政府還在為此奮戰，也認為應該持續進行下去，這並不影響川普最新簽發的行政命令。」

商務部或令程式下架 杜絕新用戶

路透報導，任何類似的封禁令都可能遭到美國法院挑戰，商務部能做的可能就是讓這些應用程式被蘋果（Apple Inc）和Google母公司Alphabet Inc.等應用程式商店下架，杜絕新的使用者。

川普的行政命令要求商務部等相關單位45天內研議是否擴大禁令並生效，還要求商務部、司法部和國家情報總監提交一份「如何預防美國用戶資料被轉移到外國敵人手中」的建議報告。

商務部長羅斯(Wilbur Ross)發表聲明說，他已指示商務部開始執行相關行政命令，包括確認與特定中國相關應用軟體的違禁交易；路透報導，商務部將在川普卸任前讓其生效。

白宮國家安全顧問歐布萊恩(Robert O'Brien)發布聲明表示，中國政府要求大大小小的商業公司都要支持中國共產黨的政治目標，中國的軍民結合策略，脅迫民間公司協助解放軍；美國最新的行政命令，將禁止與被點名者進行包括支付服務的相關交易。

川普上個月也發布行政命令，自本月11日起禁止美國投資人與解放軍相關的31家中國企業股票；國防部今年兩度公布名單，臚列共31家與解放軍相關的中國企業，包括華為、影像監控系統供應商海康威視、建築業龍頭中國交通建設集團等。

在川普加大抗中力度，限縮繼任總統拜登對中政策空間的同時，紐約證交所日前也發布聲明，不再打算推動有關中國電信、中國移動和中國聯通（香港）下市的行動，這些發行人將保持在紐約證券交易所上市的狀態並繼續交易。