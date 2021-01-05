喬州參議員複選今投票 勝負難料…恐需好幾天才知結果

拜登幫民主黨候選人奧薩夫(左)、沃諾克(右)助選。(美聯社)

喬治亞州今日(5日)舉行參議員複選，這兩席將決定聯邦參議院未來由何黨掌控；總統當選人拜登與川普總統選前均赴喬州助選，兩黨均投入資金與人力，已有300萬人提前投票 ；兩組候選人選前差距不到2個百分點，勝負難料，選舉結果可能不會在當天出爐。

這次選舉由共和黨 籍參議員普度對上民主黨 的挑戰者奧薩夫(Jon Ossoff)；共和黨參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)對上民主黨沃諾克(Raphael Warnock)；選舉預測網站五三八(FiveThirtyEight)最近一次預測，奧蕯夫領先0.9個百分點，沃諾克領先1.8個百分點。

國會山莊報報導，民主黨支持者提前投票意願高漲，共和黨人必須仰賴選舉當天投票，來彌補得票差距；已有300萬名選民提前投票，打破紀錄，2004年複選時有210萬人投票，2018少於150萬人投票。

喬治亞州選舉委員會主任史特林(Gabriel Sterling)4日表示，目前已收到超過200萬張提前投票的選票，和近100萬張的缺席選票；另外還有28萬張缺席選票未收回，5日會開放2648個投票站。

投票將在下午7時截止，海外和軍人選票以郵戳為憑，最晚收件至8日，所有選票均在投票截止後才計票，可能要花上幾日才會知道結果。

喬治亞州長期傾向支持共和黨，但去年總統大選，拜登以1萬1779張票擊敗川普；兩席現任的共和黨參議員也在第一輪投票中，得票未過半，因而進入複選。

4位參議員候選人募資分別在6400萬美元到1億美元不等，均打破參議員選舉的全國募款紀錄，根據追蹤機構AdImpact調查，自去年大選以來，喬州地區投放了5億美元的競選廣告。

川普拉票：別讓民主黨掌握所有權力

川普多次親赴喬州拉票，選前爆出他致電喬州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，要求逆轉總統選舉結果，分裂當地共和黨，外界關注川普此舉對複選造成的影響。

「全國都在看喬治亞州怎麼投，我們會大大擊敗民主黨人。」川普4日在道爾頓(Dalton)拉票時說，「明天投票決定誰控制參議院，不能讓民主黨掌握所有權力，掌握你生活的方方面面。」

拜登站台：選共和黨永遠沒有2000元

拜登則在亞特蘭大(Atlanta)表示說，若將奧薩夫和沃諾克送進國會，2000美元紓困金馬上就會通過，幫助那些正在為生活苦苦掙扎的人；若是普度和羅夫勒當選，這張支票永遠不會到來。

拜登說，投給奧薩夫和沃諾克將能打破華府的僵局，各州也能因此得到抗疫所需的經費和資源。

普度因曾接觸新冠確診者，去年12月31日起隔離觀察，缺席最後選舉衝刺階段；他和羅夫勒4日均透過推特表示，若當選將對總統選舉結果提出異議，「與川普站在一起」。

目前參院選舉結果共和黨以50比48領先，民主黨必須兩席皆贏，雙方才能平手，未來對議程卡關時由副總統賀錦麗(Kamala Harris)投下關鍵一票，複選對拜登未來的施政格外重要；同樣地，若共和黨若保不住參議院，將在兩院都淪為少數，完全失去制衡空間。