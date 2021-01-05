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亞裔基督徒選民 成喬州複選關鍵少數

記者顏伶如／綜合報導

何海倫(Helen Ho，以下均音譯)在2010年創立非營利組織「亞特蘭大亞裔推進正義協會」(Asian Americans Advancing Justice-Atlanta)時，將擴大與教友接觸列為市民參與工作項目重點。成長過程中，何海倫在南卡羅來納州、喬治亞州都是參加亞裔的教會，深深了解社區宗教在亞裔民眾心中的重要性。

她說：「從小到大，教會真的是我父母唯一捐錢的非營利組織。」

美國政治史上，最受矚目的宗教選民區塊就是基督徒：白人福音派選民堪稱共和黨大票倉，非裔新教徒則多半傾向支持民主黨。

有宗教信仰的亞裔，不管在喬治亞州或全美都不算人數龐大。這些亞裔民眾包括基督徒、回教徒、佛教徒、印度教徒，以及信奉其他傳統習俗者；相較白人基督徒或非裔基督徒，亞裔基督徒常常被政黨經營的選民組織脈絡忽視。

1月5日的喬州兩席聯邦參議員複選，民主黨積極爭取亞裔選民支持，期盼重現11月大選讓喬州由「紅州」翻轉為「藍州」的勝選模式；但兩黨候選人基本上都忽略，亞裔基督徒在選情緊繃之際，可能扮演關鍵少數的重要性。

民主黨數據機構TargetSmart分析，亞裔選民在2019年雖然只占喬州全體選民3%，但由於亞裔選民投票率創紀錄，讓拜登在喬州擊敗川普。

丕優研究中心(Pew Research Center)2012年研究報告指出，全美亞裔約42%為基督徒。

艾莫瑞大學(Emory University)宗教史教授金海倫(Helen Jin Kim)指出，教會是亞裔民眾的社區中心，也是相互支持的人脈；教會伴隨著喬州亞裔社區的成長，尤其是在亞特蘭大都會區，這些趨勢對於投票行為具有重要影響，卻不常受到注意。

韓國中央長老教會(Korean Central Presbyterian Church)牧師韓必昂(Byeong Han)表示，他常鼓勵教友登記選民並參加投票，「亞裔在這次選舉以及其他層面都很重要，我們必須站出來，不是往後退。」

亞裔 喬州 投票

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