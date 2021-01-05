喬州電話門╱民主黨議員 致函促FBI介入調查

加州選出的國會眾議員劉雲平等民主黨國會眾議員4日要求聯調局啟動調查川普總統電話脅迫喬州官員改變大選結果一事，是否觸法。(美聯社)

民主黨 籍聯邦眾議員劉雲平(Ted Lieu，加州)和凱薩琳‧萊斯(Kathleen Rice，紐約州 )4日致函聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Christopher Wray)，要求針對川普 總統周末期間打電話給喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)施壓以推翻喬州選舉結果一事，展開犯罪調查。

劉雲平與萊斯在聲明中指出：「身為國會議員，也是前任檢察官，我們相信川普涉嫌教唆或密謀從事選舉犯罪。」聲明中呼籲雷伊，立即針對川普展開犯罪調查。

根據曝光錄音檔，川普2在電話中脅迫拉芬斯伯格時，「找出」1萬1780張票，好讓川普能夠在喬州多一票贏過拜登。

「川普涉嫌選舉舞弊的證據，如今已經被攤在陽光底下。」劉雲平與萊斯在聲明中寫道：「有鑑於犯罪事實充足，我們請你轉為刑事案件，公開調查川普。」

川普致電拉芬斯伯格的錄音先前已引發其他民主黨政敵更嚴厲的反應；聯邦眾議員歐凱秀-柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez，紐約州)3日表示，川普行為已構成「可彈劾」條件，而聯邦參議員德賓(Dick Durbin，伊利諾州)則指出，此事「確實應該面臨刑事調查。」

劉雲平4日接受電視新聞節目NewsNation訪問表示，川普任期可能僅剩16天，但「無人可高於法律。」

對於眾院是否將針對川普打電話向拉芬斯伯格施壓一事採取任何行動，眾院民主黨團主席、民主黨籍紐約州聯邦眾議員傑弗瑞斯(Hakeem Jeffries)4日答覆媒體詢問時說，還沒有看到這通電話的完整版文字紀錄，「我們不是要往後看，我們是往前看，期待1月20日拜登就職典禮。」

傑弗瑞斯強調，對於新國會的工作重點，眾院民主黨團是放在打擊新冠病毒疫情以及解決經濟危機。