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喬州州務卿：川普聽信謠言 資訊全是錯的

記者張文馨、顏伶如／綜合報導
與川普總統通電話的喬州州務卿 拉芬斯伯格4日在接受多家媒體訪問時表示，「 我們所做的每件事情，都是根據喬州州法規定，也遵守美國憲法規定。」(Getty Images)
與川普總統通電話的喬州州務卿 拉芬斯伯格4日在接受多家媒體訪問時表示，「 我們所做的每件事情，都是根據喬州州法規定，也遵守美國憲法規定。」(Getty Images)

川普總統2日致電喬治亞州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)要求找票逆轉選舉結果；拉芬斯伯格4日表示，喬州選舉結果是鐵一般的事實，也明告川普，「他得到的資訊完全是錯的。」他們在過去兩個月對抗各種謠言，破解了每一套陰謀論，只有川普仍信以為真。

拉芬斯伯格4日分別接受美國廣播公司(ABC)與國家廣播公司(NBC)訪問時說，曾憂慮直接與總統對話是否適當，因川普正針對包括喬州在內的部分搖擺州提起選舉訴訟；最後是在白宮工作人員勸說下，才首度接聽川普來電。

白宮總機18度致電

有線電視新聞網(CNN)報導，近兩個月來，白宮總機18度致電州務卿辦公室，嘗試聯繫拉芬斯伯格；多名白宮資深顧問在川普周末發表推文之前，根本不知兩人已經通話。

拉芬斯伯格說，川普來電討論選舉或與其他選務官員討論選舉，都有利益衝突之嫌，應該受到調查。

大多數都是川普在講

拉芬斯伯格表示，電話中絕大多數都是川普在講，「我們絕大多數時間只是在聽，但我明確表達我的立場，那就是他得到的資訊完全是錯誤的」。

川普總統3日與喬州州務卿通話內容遭洩露，川普在通話中威脅要州務卿重新計票，替他為...
川普總統3日與喬州州務卿通話內容遭洩露，川普在通話中威脅要州務卿重新計票，替他為大選翻盤，但川普在電話中所稱多半不實。(美聯社)

美國主流媒體均取得這起長達1小時的電話錄音檔，川普要求拉芬斯伯格「找出」足以讓自己超越對手拜登，在喬州勝選的票數。

「我對喬州的選舉結果很有信心，這是鐵一般的事實(cold hard truth)。」拉芬斯伯格受訪時說：「過去兩個月裡，我們對抗謠言如同一場打鼴鼠遊戲。很明顯可以看出，從一開始，我們就破解了每一套陰謀論的說詞，但川普總統卻依舊信以為真。」

拉芬斯伯格也說，不實訊息在民間傳播，政府單位就會澄清；即便民眾無法接受事實，「我很遺憾，這就是事實。」

拉芬斯伯格：依法行事

接到川普電話後是否感覺壓力，拉芬斯伯格則表示，並沒有覺得受到壓力，一切均依照規定與法律行事，「過去12個月來，我們所做的每件事情，都是根據喬州州法規定，也遵守美國憲法規定。」

除了去年總統大選爭論不休，喬治亞州今日(5日)將舉行參議員複選投票，選舉委員會主任史特林(Gabriel Sterling)4日舉行記者會再度保證：「11月選舉中的每張選票都被算到。」

史特林說，若民眾關注國家未來的價值與方向，明天出門投票就是義務。

喬州選舉委員會主任史特林4日舉行記者會，以多圖表列舉川普所稱舞弊事證，一一駁斥，...
喬州選舉委員會主任史特林4日舉行記者會，以多圖表列舉川普所稱舞弊事證，一一駁斥，並保證稱，「11月選舉中的每張選票都被算到。」(路透)

史特林表示，總統主張有很多不合格或未註冊選民投票，州務卿辦公室已全面調查，目前有76個案件調查中，但沒有發現足以推翻選舉結果的選票。

史特林表示，事實證明這些選舉舞弊的指控是錯的，川普的堅持，將破壞喬治亞州民眾對選舉系統的信心；他強烈鼓勵民眾投下複選票，並說只有投票不會讓任何人有機會偷走選舉。

川普 喬州 白宮

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