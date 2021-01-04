我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

金山灣區ICU空床率僅剩5% 救護車急診室外等7小時

要喬治亞州務卿「找出選票」…法律專家+國會議員：川普恐觸法

記者顏伶如╱綜合報導
喬州5日要就選出兩席聯邦參議員，川普總統與喬州州務卿通話曝光，讓原已緊繃的選情更加複雜。共和黨兩位參議員候選人羅夫勒、普度，立場尷尬。(Getty Images)
喬州5日要就選出兩席聯邦參議員，川普總統與喬州州務卿通話曝光，讓原已緊繃的選情更加複雜。共和黨兩位參議員候選人羅夫勒、普度，立場尷尬。(Getty Images)

法律專家與國會議員均指出，川普總統2日向共和籍喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)電話施壓，要求「找出」足以超越拜登在喬州勝選的票數，恐將觸犯禁止唆使選舉舞弊的聯邦法律與喬州刑事州法。涉及違反喬州州法的部分特別受到矚目，因為州法犯罪並在總統特赦權限範圍之內，因此川普將無法為己赦免。

喬州州法對於「教唆選舉舞弊」(solicitation of election fraud)與「密謀從事選舉舞弊」(conspiracy to commit election fraud)兩項犯罪均訂有條款。聯邦法律當中也有明文規定，「明知具有實質錯誤、虛假或欺騙卻仍故意取得選票、投票或計票」，構成犯罪行為。

Politico新聞網站報導，川普2日打給拉芬斯伯格的這通電話，讓某些共和黨籍國會議員感到憂心，民主黨籍國會議員則說，川普已經構成刑事犯罪。

眾院司法委員會主席、民主黨籍紐約州聯邦眾議員納德勒(Jerry Nadler)說，川普在電話中以「刑事後果」的模糊說詞威脅喬州官員，還要喬州官員去「找出」(find)更多選票、聘請「想要尋找答案」的調查人員，已經涉及刑事責任。

華盛頓郵報說，川普的絕望在他與傑曼尼交流時最明顯，期間公然他向對方求證。

川普問：「你認為他們有可能在富爾頓郡撕碎了選票嗎？因為傳言是這樣的；還有(投票機公司)Dominion拿走了機器，動作很快的拆走了機器裝置，你知道這事嗎？因為這是違法的。」

傑曼尼回答：「沒有，Dominion沒有把任何機器搬出富爾頓郡。」

川普： 「但他們有沒有移動機器的內部零件，並替換成其他零件嗎？」

傑曼尼：「沒有。」

川普：「你確定嗎？萊恩？」

傑曼尼：「我確定，我確定，總統先生。」

華盛頓郵報指，此番通話顯示川普身邊的助手都給他灌輸「選舉被偷走」的錯誤認知，當他聲稱喬州有超過5000張選票是以死者名義投出時，拉芬斯伯格強硬回答：「實際數字是兩張，兩張，兩個已故者被投了票。」

曾參與2019年眾院情報委員會彈劾川普調查的前任檢察官高德曼(Daniel Goldman)說：「我曾經在黑幫犯罪案件中，以勒贖敲詐罪名起訴過在談話中使用類似詞語的嫌犯。」

多次表態反對川普的共和黨籍伊利諾州聯邦眾議員金辛格(Adam Kinzinger)說，川普的電話交談內容「駭人聽聞」，數十名想在1月6日幫忙川普推翻選舉結果的共和黨國會同僚，應該引以為戒。

喬治亞州立大學(Georgia State University)法律教授克瑞斯(Anthony Michael Kreis)指出，喬州州法規定，任何人教唆、請求、命令或企圖鼓勵他人涉及選舉舞弊，都違反選舉法規。

克瑞斯説，「教唆」與「請求」是條文關鍵所在，川普語帶含糊地要求州務卿製造根本不存在的選票出來，不但提到要利用這些選票贏過拜登，還說要「再多一張」以確保在喬州贏得選舉。他說，如果查看喬州選舉法律條文，再對照川普的電話內容，就會知道川普絕對觸犯州法。

川普 喬州 共和黨

上一則

歷史學者：共和黨議員行徑有如「政變」

下一則

與拜登30年好交情 波洛西連任眾院議長 剋新冠、振經濟

延伸閱讀

「找出選票！」川普施壓錄音曝光 撼喬州參議員關鍵選戰？

「找出選票！」川普施壓錄音曝光 撼喬州參議員關鍵選戰？
離開白宮 川普還能挾持共和黨多久？

離開白宮 川普還能挾持共和黨多久？
美35萬人病歿 川普稱「被誇大」 佛奇駁「是真的」

美35萬人病歿 川普稱「被誇大」 佛奇駁「是真的」
川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

川普電話「操控」大選結果恐觸喬州州法 難為己特赦

熱門新聞

1張圖看疫情：全美逾2063萬確診 加州破242萬例

2021-01-04 03:00
儘管屢戰屢敗，川普似乎仍不肯放棄翻盤大選結果。（法新社）

川普最後希望落空！法官挺潘斯 要國會認證拜登當選

2021-01-02 10:44
600元紓困現金支票今晚就能匯入民眾的戶頭。(Getty Images)

600元紓困金 最快今晚匯入戶頭 紙本30日起寄出

2020-12-29 20:43
川普打算發動參眾議員在6日國會聯席會議上挑戰大選結果，但料將不會成功。（美聯社）

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

2021-01-03 09:42
「紐約郵報」原本力挺川普總統，然而27日頭版以斗大標題對川普喊話寫道：「別再鬧了！」副標則為：「你已經選輸了，這是可以挽救名聲的辦法。」(截自紐約郵報)

紐約郵報挺川立場丕變 如今全頁頭版猛批川普

2020-12-29 19:00
川普30日在佛州度假時打高爾夫球。(路透)

靈媒預言2021：川普敗選「權勢」更大

2020-12-30 21:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時

早知道傷心難免！國會聯席會議日 川普夢醒時
女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

女師補課為學生 與家長睡了5年 元配蒐證舉報

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」

川普脅迫喬州州務卿 替他「找到1萬1780張選票」
波洛西驚險連任國會眾院議長

波洛西驚險連任國會眾院議長
成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動

成龍新年現身超憔悴 「腰傷纏身」靠2人移動