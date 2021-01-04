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「國會必須履行職責」 跨黨10參議員聯合聲明：認證拜登勝選

編譯林育正╱綜合3日電
曾為共和黨總統候選人的穆隆尼參議員，領銜與其他三位共和黨參議員，跨黨民主黨六位參議員，反對國會大選認證翻盤。(Getty Images)
曾為共和黨總統候選人的穆隆尼參議員，領銜與其他三位共和黨參議員，跨黨民主黨六位參議員，反對國會大選認證翻盤。(Getty Images)

至少12位共和黨保守派聯邦參議員試圖在6日，推翻民主黨總統當選人拜登的當選結果；但兩黨重量級十位參議員3日發表聯合聲明，呼籲其他議員支持選舉人團的投票結果。連川普總統的重要盟友，參議員葛理漢(Lindsey Graham)都認為，指控選舉詐欺的成功機會為零。

發表聯署聲明的參議員包括剛濛連任的共和黨蘇珊·柯林斯(Susan Collins)、麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski)、羅穆尼(Mitt Romney)以及凱西迪(Bill Cassidy)；民主黨方面則有曼欽(Joe Manchin)、華納(Mark Warner)、沙欣(Jeanne Shaheen)、瑪姬‧哈森(Maggie Hassan)、德賓(Dick Durbin)和無黨籍參議員金恩(Angus King)。

「民意已表達…是該向前走的時候了」

兩黨十位參議員的聯合聲明明確表示：「選舉已經結束。在目前的時間點，持續針對2020年總統大選的合法性提出質疑，明顯違背美國人民的民意，只會危害選民對選舉結果的信心。選民已表達民意，國會就必須履行職責，確認選舉結果，是該向前走的時候了。」

葛理漢：川普成功機會近乎零

此外，也有七位共和黨保守派參議員發表聲明，將不會挑戰大選結果；議員包括馬西(Thomas Massie)、麥克林托克(Tom McClintock)、羅伊(Chip Roy)、巴克(Ken Buck)、阿姆斯壯(Kelly Armstrong)、蓋拉格(Mike Gallagher)和南西‧梅絲(Nancy Mace)。

聲明中寫道：「憲法寫得非常清楚，選出選舉人團的是州，而不是國會。國會在選舉中只扮演了次要的角色，那就是計算各州遞交的選舉人票。」聲明中最後更寫道：「我們曾發誓應優先維護憲法，而非政治目標。」

共和黨參議員希望再調查選舉舞弊的行徑，連川普親近的盟友葛理漢都不看好。他說：「在這麼晚的時間點，成功的機會幾乎是零，對川普總統一點幫助也沒有。」

參議員 共和黨 川普

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