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歷史學者：共和黨議員行徑有如「政變」

編譯林育正╱綜合3日電
共和黨內為是否支持川普總統的大選舞弊翻盤行動而形成分裂。12名保守派參議員，日前宣布將在6日的國會大選認證上，支持推翻拜登當選的結果。第一排左起：豪利、丹尼斯、辛西亞‧路米斯；第二排左起：克魯茲、圖伯維爾、馬歇爾；第三排左起：布朗、海格提、強生；第四排左起：藍克福、克來本、甘迺迪。(美聯社)
共和黨內為是否支持川普總統的大選舞弊翻盤行動而形成分裂。12名保守派參議員，日前宣布將在6日的國會大選認證上，支持推翻拜登當選的結果。第一排左起：豪利、丹尼斯、辛西亞‧路米斯；第二排左起：克魯茲、圖伯維爾、馬歇爾；第三排左起：布朗、海格提、強生；第四排左起：藍克福、克來本、甘迺迪。(美聯社)

多名共和黨籍聯邦參議員，企圖在6日推翻選舉人團投票結果，阻止確認民主黨總統當選人拜登勝選。而知名歷史學者史奈德(Timothy Snyder)嚴正表示，這樣的行徑該被稱為「政變」。

媒體該用什麼樣的字眼，報導這次共和黨議員的行動，讓不少媒體記者傷透腦筋。有線電視新聞網(CNN)記者史特勒爾(Brian Stelter)問道：「當這次行動宛如謊言，完全沒有事實根據，電視台還應該要報導嗎？應該稱這次事件政變嗎？」

歷史學者作家史奈德3日在CNN的談話性節目「可信來源」(Reliable Sources)中告訴他：「好幾個月以來，我都是使用政變這個字眼。」

儘管缺乏實質投票舞弊的證據背書，10多位共和黨議員日前宣布將試圖推翻拜登的勝選；依過去傳統，該典禮皆在國會山莊舉行，為形式上的宣布勝選。

史特勒爾在節目開始時就問道：「稱這次行動為『政變』夠準確嗎？總統是否違背他就職時的誓言？議員是否受到搧動而支持他？在這個時刻，謹慎斟酌每一個用字非常重要。」

但另一方面，蘇福克大學(Suffolk University)和今日美國(USA TODAY)最新民調顯示，高達83%的福斯新聞網(Fox News)觀眾認為，拜登的勝選並不合法。

不過史奈德說：「不像過去幾屆總統大選，2020年的大選讓世界上不少國家的人民稱羨。報導必須明辨是非，告訴讀者何謂事實。」

在總統大選前夕，偏右派的福斯新聞網表示「除非對手以不正當手段舞弊，否則川普將順利勝選。」史奈德也表示在「讓美國再次偉大」的泡泡中，人們只聽得見川普支持者同溫層，以及表面上聽起來頭頭是道的專家的聲音。

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