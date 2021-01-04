喬州參議員5日複選…反對認證拜登當選？共和黨大分裂

喬治亞州5日即將舉行的參議員 複決，可能決定參院由哪一黨掌握，但這場複決對於6日緊接著登場的國會認可選舉人團投票 結果似乎沒什麼影響力。

喬州共和黨 籍聯邦參議員普度(David Perdue)面臨民主黨籍候選人奧薩夫(Jon Ossoff)的挑戰，但普度無法在國會6日計算各州選舉人票時投票，後者廣泛被川普總統及其支持者視為阻止民主黨總統當選人拜登1月20日入主白宮的「最後防線」。

無論普度能否連任，他本屆任期會在第116屆國會3日到期後屆滿，但認證選舉程序可能需時兩周。

普度3日接受「福斯新聞」(Fox News)訪問時說：「我鼓勵我的同事們反對，這是美國人現在的訴求。」

另一名爭取連任的喬州共和黨參議員羅夫勒(Kelly Loeffler)則低調處理反對拜登當選的議題，以免影響選情。

羅夫勒接受「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)訪問時表示，「謹慎評估」是否支持挑戰選舉結果，但不會強烈表態，「所有情況都在斟酌之列」。

考量法律未決狀態的時間，喬州其中一位參議員將暫時從缺，待選舉結果認證，這表示6日舉行投票時只有99名參議員能合法投票。

川普日前號召支持者在國會6日投票當天舉行大型抗議活動，為推翻選舉結果集氣。

民主黨和部分共和黨議員譴責德州參議員克魯茲(Ted Cruz)和至少10名共和黨參議員，利用最近的喬州複決拒絕反對承認拜登當選，並質疑克魯茲此舉是為了放眼2024年大選。

在克魯茲領導的共和黨團體2日宣布不反對承認拜登當選之前，共和黨籍密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)表示，將挑戰選舉人團的結果。

6日具備投票資格的羅夫勒堅持，總統「有權動用任何法律資源」。

羅夫勒沒有說明，她將如何在5日複決中擊敗民主黨挑戰者沃諾克(Raphael Warnock)，但已暗示準備好力挺川普沒有證據的選舉舞弊論。

羅夫勒日前在私人槍擊俱樂部說：「所有事情都在檯面上，6日投票，我將持續力挺總統，因為他為我們而戰。」