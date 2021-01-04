川普脅迫喬州州務卿推翻大選「替我找出1萬1780張選票」

媒體報導，大選拒不認輸的川普總統被爆2日與喬治亞州州務卿拉芬斯伯格通電話，語帶威脅的要他為川普「找出」足夠選票，為喬州大選結果翻盤，但遭拉芬斯伯格拒絕。(Getty Images)

國會將於本周三(6日)認證總統選舉結果，不願認輸的川普 總統2日致電喬治亞州主管選務的州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger)，在長達一小時的特別通話中，近似威脅的要求同是共和黨 的拉芬斯伯格「找出」(find)足夠選票，推翻其敗選的結果，但遭到拉芬斯伯格拒絕。

華盛頓郵報獲得談話錄音，2日獨家率先報導後，掀起風波，全美各媒體都跟進報導，川普總統隨後也發推文證實有通話一事。

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格在3日電話通話中，拒絕川普的威脅。(美聯社)

●一小時通話 充斥懇求、威脅「我只需多一票」

華郵報導指，川普在通話中對拉芬斯伯格軟硬兼施，在接連斥責他之後，又試圖奉承他和懇求(beg)他採取行動，還以「若拒絕則要承擔不明確的刑事後果」，更一度警告說，拉芬斯伯格正承擔「很大風險」。

整場通話中，拉芬斯伯格及其辦公室法律總顧問拒絕川普的脅迫，解釋說川普是在依靠已被揭露為不實的陰謀論，而總統當選人拜登(Joe Biden)在喬州 以1萬1779票勝出，是公平和準確。

川普在電話中駁斥拉芬斯伯格的觀點，「喬州人民很憤怒，全國人民很憤怒」。川普說，「你就說已重新算過票，這樣說也沒什麼錯」。

拉芬斯伯格回答，「總統先生，你手上的數據是錯的，這是你要面臨的挑戰」。

川普還說，「我就是想做這個，我只想找出1萬1780張選票，比我們需要的多一張，因為我們的確贏得了喬州」。

●還不認輸 通話顯示川普的絕望

華盛頓郵報報導稱，這段不知所云、時而前後不一的對話，讓人看到川普仍對大選失利耿耿於懷和絕望，他不願或不能讓這件事翻篇，仍然相信自己能扭轉足夠數量的關鍵州結果，讓自己留任。

「我不可能輸掉喬治亞州。」川普在通話中反覆說這句話，「這不可能，我們贏了數十萬票」。

通話時，川普的幾個盟友也在，包括白宮幕僚長梅杜斯(Mark Meadows)和保守派律師克萊塔·米切爾(Cleta Mitchell)，米切爾是知名的共和黨律師，她參與川普對大選結果發起的挑戰，此前並不被外界所熟知。

米切爾在聲明中表示，拉芬斯伯格辦公室過去兩個月發表了許多不準確的聲明，每一個參與挑戰總統大選的人都看法一致，說了同樣的話：「你們的聲明說我們的數據錯誤，那就拿出支撐這些聲明的記錄。」

華郵報導，白宮、川普競選團隊和梅杜斯尚未對此回應；拉芬斯伯格辦公室婉拒對此置評。

在通話新聞爆光後，川普也發推文，證實與喬州州務卿拉芬斯伯格通話，並稱他「不知道自己在幹什麼」。(美聯社)

川普後來自己發推文，稱自己和拉芬斯伯格通話，指拉芬斯伯格「不願意、不能回答諸如『桌底下的選票單』騙局、選票銷毀、外州『選民』、死人選民等問題」，川普說，「他(拉芬斯伯格)毫無頭緒！」

拉芬斯伯格也立即發推文反駁說，「尊敬的川普總統，你說的都不是真的」。

報導指出，川普此次施壓拉芬斯伯格，已是他企圖透過個人接觸州級共和黨官員以推翻11月3日選舉結果的最新一例；他早先曾邀請密西根的州共和黨領袖到白宮，也曾電話施壓喬治亞州共和黨籍州長坎普(Brian Kemp)，試圖更換該州選舉人，還曾要求賓州眾議會議長幫助扭轉他在賓州的失利。

一些共和黨人近日表示將在國會6日召開聯席會議認證選舉結果時，挑戰拜登勝出的選舉人團投票結果；共和黨在國會已無足夠票數阻礙拜登勝選，但川普敦促支持者前往華府抗議選舉結果，州及聯邦官員也為國會山莊外的衝突做好準備。

●對話施壓 川普威脅稱州務卿有刑事責任

川普在2日與拉芬斯伯格的談話中，曾向拉芬斯伯格及其總顧問傑曼尼(Ryan Germany)發出含糊其詞的威脅，暗示他們若不能在富爾頓郡(Fulton County)找出被非法銷毀、以阻止調查人員獲得的成千上萬張選票，他們將承擔刑事責任；但川普這一銷毀選票的說法沒有證據支撐。

「這是刑事犯罪。」川普說，「你不能讓這事發生，對你和你的律師萊恩(指總顧問傑曼尼)都是極大風險」。

喬州5日要就選出兩席聯邦參議員，川普總統與喬州州務卿通話曝光，讓原已緊繃的選情更加複雜。左起為民主黨參議員候選人沃諾克牧、奧薩夫，共和黨參議員候選人羅夫勒、普度。(Getty Images)

他還說，如果拉芬斯伯格未能在周二之前行動，將危害喬州共和黨參議員普度(David Perdue)和凱莉‧羅夫勒(Kelly Loeffler)的政治命運；當天將是兩人複選(run-off)的選舉日，目前國會參院席次由共和黨以50比48占優，兩人選舉結果將決定參院的控制權。

通話中絕大部分是川普在說話，他生氣、不耐煩，稱拉芬斯伯格是「孩子」，說他不相信亞特蘭大存在大範圍選舉舞弊，「要麼是不誠實，要麽是沒能力」；期間他還兩次稱自己是「笨蛋」(schmuck)，因為背書了坎普，川普尤其鄙視坎普未接受他的舞弊主張。

●竄改結果?專家質疑川普涉觸法

法律專家指，川普與拉芬斯伯格的談話令其陷入法律問題，他勸告州務卿「找出」選票，並安排「想要找到答案」的調查人員，此舉看起來是川普在鼓勵州務卿竄改喬州選舉結果。

但專家也說，川普更明確的違規是道德層面的。俄亥俄州立大學(Ohio State University)法學教授弗雷(Edward B. Foley)指出，法律問題比較模糊，取決於檢察官的判斷，但他也強調，這通電話「不恰當、很卑劣」，應激起道德義憤。