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2000元紓困金未過 麥康諾、波洛西住宅遭塗鴉

編譯徐薏茹╱綜合2日電
參院多數黨領袖麥康諾在肯塔基州老家住所2日清晨遭不明人士塗鴉噴字「我的錢呢」，抗議麥康諾否決紓困金調高到2000元的決定。民主黨眾議長波洛西在加州舊金山住家也在1日遭到塗鴉破壞抗議。(美聯社)
參院多數黨領袖麥康諾在肯塔基州老家住所2日清晨遭不明人士塗鴉噴字「我的錢呢」，抗議麥康諾否決紓困金調高到2000元的決定。民主黨眾議長波洛西在加州舊金山住家也在1日遭到塗鴉破壞抗議。(美聯社)

因國會未能通過將紓困金從600元提升到2000元的法案，參眾兩院領導人麥康諾(Mitch McConnell)和波洛西(Nancy Pelosi)的住宅在元旦周末遭人塗鴉惡搞，寫上抗議標語，甚至被留下豬頭等不雅圖畫、物品。

眾院議長波洛西在舊金山的住處新年當天被畫上塗鴉、豬頭還有假血，警方1日凌晨兩點左右獲報，特別調查小組正在追查此案。

舊金山灣區電視台(KGO-TV)報導波洛西住家的塗鴉包含「$2K」、「取消租金！」「我們想要一切」等字句，顯然是在控訴民主黨議員未能將紓困金從600元增加到2000元。根據新聞台報導，波洛西的住宅有監視器環繞。

共和黨籍的參院領袖麥康諾的住宅也同樣遭殃，麥康諾在肯塔基的住戶外2日被寫上「我們的錢」、「麥康諾殺死窮人」等話語，郵箱上則畫上侮辱麥康諾的塗鴉。

麥康諾2日發布聲明，譴責蓄意破壞其住宅的行為，他在聲明裡指出：「我的生涯都在為憲法第一修正案而戰，挺身捍衛和平抗爭，我感謝每一位參與肯塔基民主進程的人民，無論他們是否同意我的作為；但這件事不一樣，蓄意破壞及政治恐懼在我們的社會沒有容身之處，我們只希望路易維爾的居民不會因為這種激進的行為而感到不方便。」麥康諾表示他和妻子趙小蘭不會被蓄意破壞的行為所威脅。

路易維爾(Louisville)警方正在調查此案，此案發生於2日早上5點左右，目前還未找到嫌疑人。

民主黨主導的眾院通過2000元紓困金提案，川普也支持提高紓困金，但遭到參院共和黨人拒絕，此提案被麥康諾擋下，認為提升紓困金不切實際、徒增國家財政負擔。

國會於12月底批准新一輪紓困方案，民眾已陸續收到600元紓困金。

紓困金 麥康諾 眾院

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