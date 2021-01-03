極端分子帶槍湧入 華府憂成抗議新戰場

多年以來，西岸地區的城市一直是示威抗議之所，左右兩派之間的對抗成為常態，但隨著國家的兩極極端分化，首都華盛頓將成為下一個戰場。

在西部地區，抗議活動經常演變成暴力衝突場面，例如加州柏克萊是左右兩派經常吵鬧的地方，沙加緬度是白人至上 主義者集會之處；俄勒岡州波特蘭市的暴力衝突也是司空見慣；華盛頓州奧林匹亞市(Olympia)示威者更曾向人群開槍。

隨著兩極分化走向極端，研究極端主義運動及恐怖主義的安全專家警告，極右組織與左傾示威者日益激烈的對抗已移向首都，華盛頓將成為下一個戰場。

特別是2020年總統大選後，總統川普 的選舉欺詐舞弊之說，深獲川粉、白人至上主義者、民兵組織等成員認同，蜂擁到華府全力支持川普。

專家指出，隨著川普對選舉翻盤無望，不少相信選舉結果遭拜登 偷走或欺詐的人，變得愈來愈憤怒及失望。加上極端組織在社媒散播虛假信息及招攬成員，政治憤怒及懷疑已變成號召暴力。

本來華盛頓擁有嚴格的槍支法例及和平抗議的歷史，在很大程度上避免了暴力衝突；但現在不少極端分子帶槍湧到華盛頓，很有可能用到街頭混戰中；例如在11月及12月兩次支持川普的示威行動裡，華盛頓市中心街頭變成暴力混戰場所。

專家說，街頭鬥毆是極右翼團體煽動群眾手法之一，川普繼續在推特貼文宣傳右翼示威活動，無疑火上加油；川普的極右翼支持者已計畫在1月6日國會確認選舉人團票、1月17日至20日拜登宣誓就任前後數天，在華盛頓發動示威遊行。

根據多個極端組織，包括「匿名者Q」(QAnon )、驕傲男孩(Proud Boys )等的安排計畫，在1月6日，最少有四次集會，分別是華盛頓紀念碑，自由廣場和國會大廈周圍的地區。這些組織甚至擬出如何將槍支運送到哥倫比亞特區的策略；華盛頓特區禁止在抗議活動中持槍。

目前，左右兩方的組織者已警告要為暴力衝突做好準備；哥倫比亞特區即將上任的警察局長康提三世也已發出警告，絕不容忍抗議活動出現暴力。