參議員霍利表態挑戰大選結果 共和黨主流圍剿

密蘇里州聯邦參議員豪利率先表態支持不認輸的川普總統，挑戰國會6日對拜登當選的正式認證。(Getty Images)

共和黨 籍聯邦參議員 霍利(Josh Hawley，密蘇里州)在上月30日率先表態挑戰總統大選的選舉結果，卻慘遭其他共和黨議員譴責；雖然霍利否認試圖推翻選舉結果，但他的表態卻讓共和黨主流派陷入兩難。

除了德州參議員克魯茲等11位共和黨參議員連署支持川普 總統挑戰大選結果外，霍利是另外最早的川普支持者。

霍利說，他單純希望傳達對於選舉結果的失望，尋求讓「聲音被聽見的機會」；不過部分同黨參議員卻不買帳。

溫和派的參議員麗莎‧穆考斯基(Lisa Murkowski，阿拉斯加州)就說：「這真的糟透了，我將支持我對憲法的誓言，現在就是檢視忠誠度的時候。」

同是溫和派的羅穆尼(Mitt Romney，猶他州)也稱霍利的行徑「讓人失望且完全沒有幫助」；另一參議員賽瑟(Ben Sasse，內布拉斯加州)也說：「一位成熟的人不會拿著上膛的槍指著合法自治體制的心臟。」

密西西比州共和黨參議員維克(Roger Wicker)也說：「我將投票確認選舉結果，我不認為這是個好主意，我也不了解他的用意。」

其他共和黨參議員如雪莉、卡匹托(Shelley Moore Capito，西維吉尼亞州)、波爾(Richard Burr，北卡羅來納州)被問到是否將加入霍利的行列，也明確說不。

依照目前表態確認投票的共和黨參議員，以及民主黨參議員人數，本月6日已足以投票確認總統當選人拜登的勝選。

1月6日對共和黨議員來說為兩難的試驗，若票投通過，在往後的政治生涯可能面對未知的風險；選邊站與川普同一陣線也未必是好事。

川普周末期間兩度抨擊表示推翻大選結果將失敗的參院多數黨黨鞭熊恩(John Thune，南達科他州)。

霍利重申：「我不會告訴其他人要怎麼做，我個人沒有權力推翻任何事。我的目的僅僅是挺身而出，讓我的聲音被聽見。」

霍利表示他尚未決定將挑戰一個州的大選結果，或足以導致選舉翻盤的多個州。他先前就點名賓州「並未遵守選舉法規」，但參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)已向他施壓，要求他解釋。