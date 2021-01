222:211 新國會開議 眾院兩黨最小差距 波洛西面臨艱鉅挑戰

第117屆國會將於3日開議,當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長,預料民主黨眾議員波洛西將連任。本屆國會責任眾大,但也將遭遇挑戰,總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(Getty Images)

第117屆國會3日正式開議,參院多數黨的情勢未定,仍在等待喬治亞州5日複選結果;但在眾院,去年11月選舉後,民主、共和兩黨的議員席次為222對211,差距之小為20年來之最;議長波洛西面對多數優勢縮小,黨內左派議員山頭林立,還有總統當選人拜登 的施政雄心,勢必面臨一生最艱鉅的任期;當然,前提必須是她3日能成功連任議長。

眾院共和黨黨鞭史卡利斯(Steve Scalise)指出,新國會的首要焦點,在讓經濟回到正軌,安全重啟,目前各級學校、小企業都奄奄一息,國會必須幫忙紓困,讓大家度過防疫封鎖期的難關。

第117屆國會將於3日開議,當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長,預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大,但也將遭遇挑戰,總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(Getty Images)

●民主黨 團 期盼與拜登密切合作

民主黨團主席傑佛瑞(Hakeem Jeffries)表示,殷盼能與新總統拜登密切合作,克服新冠肺炎疫情 ,直接幫忙到苦於疫情的常民大眾,還有讓經濟振衰起蔽,更勝以往。

議長波洛西未來兩年面臨許多艱難挑戰,但首先得過議長連任選舉這一關;波洛西已釋出訊息,本屆可能是她最後的眾議員任期。

「華盛頓郵報」報導,去年11月選舉,民主黨眾院席次失血,目前優勢極小,所以各造近幾周為議長選舉奔走之中;波洛西的副將們設法確保數量足夠的黨籍眾議員出席投票,力挺波洛西第四次蟬連議長寶座。

第117屆國會將於3日開議,當天最主要的工作是選出新的國會眾院議長,預料民主黨的國會眾議員波洛西將於連任。本屆國會責任眾大,但也將遭遇挑戰,總統當選人拜登將於6日正式被新國會認證當選。(路透) USA-ELECTION/PELOSI:U.S. Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) talks to reporters about Election Day results in races for the House of Representatives, at Democratic National Committee headquarters on Capitol Hill in Washington U.S. Speaker of the House Nancy Pelosi (D-CA) talks to reporters about Election Day results in races for the House of Representatives, at Democratic National Committee headquarters on Capitol Hill in Washington, D.C., U.S., November 3, 2020. J. Scott Applewhite/Pool via REUTERS

●我好得很 波洛西稱有足夠票數

眾院多數黨領袖霍耶(Steny H. Hoyer)日前表示,他保證黨籍議員會悉數到場,但他也承認有許多變數,新冠肺炎疫情肆虐,恐怕有人會缺席,這項挑戰必須克服。

波洛西以及她的高階助理堅稱,她已鎖定足夠的連任票數;波洛西表示,「我好得很」,但她也承認很關心出席率,要求匿名的消息人士透露,波洛西認為自己最大對手便是新冠疫情。

●對手放話 挑戰拜登選舉人團票

民主黨高層鼓勵同仁們提早前來華府,確保投票時不缺席,但要是票數生變,可能引發民主黨內亂,叫議長選舉延宕數日,波及備受期待的6日參眾兩院聯席會議;共和黨人已放話,準備在會中挑戰總統當選人拜登斬獲的選舉人團票。

這次議長投票選情險峻,疫情期間立法運作有喪命之虞,顯見於路易斯安納州41歲眾議員黨選人雷特勞(Luke Letlow)12月感染新冠而去世。此外還有四名眾議員當選人傳出染疫,都會影響到3日的出席率。

波洛西兩年前面對黨內挑戰,希望她跟其他高層能讓位給較年輕世代,但今年局面不同,黨內沒人公開挑戰年屆80的波洛西,她的副將如霍耶、黨鞭克萊本(James Clyburn)都順利連任,以前幾位批評波洛西的民主黨內現在還公開表態,讚美她過去兩年的領導統御。