海湖莊園跨年派對 賓客被川普「放鴿子」 CNN：他回白宮謀翻盤

川普總統位在佛羅里達州棕櫚灘私人俱樂部海湖莊園。(美聯社)

海湖莊園31日的跨年派對賓客被川普 總統「放鴿子」，花了1000元買門票，只見到他的私人律師朱利安尼、川普兩個兒子及各色保守派媒體名流，沒能見到川普總統本人，而且這些「川普代打」都沒戴口罩；川普在派對開始前決定不參加，返回華府 。

有線電視新聞網(CNN)1日報導，官方沒解釋為何川普提前離離開海湖莊園，只知道他還全神貫注於推翻選舉結果，另外他下令狙殺伊朗頭號將領蘇雷曼尼將屆一周年，波斯灣緊張態勢升高之中。

CNN認為少了中心人物川普，海湖莊園跨年派對失色不少，派對大廳主舞台的表演藝人香草冰(Vanilla Ice)及柏林(Berlin)都過氣了幾十年。來賓只能湊合，與穿著藍色天鵝絨燕尾服的朱利安尼玩自拍，或者找福斯新聞網主播珍妮‧皮羅(Jeanine Pirro)，還有右派電視網OANN的名流合影。

川普的兩個兒子小唐諾及艾瑞克當老爸的代打，周旋於賓客之間；川普女兒蒂芬妮‧川普(Tiffany Trump)也到場，但第一千金伊凡卡與她夫婿庫許納則沒現身。

許多來賓及藝人得知川普提早離開佛州 ，都失望不已。知情人士表示，自川普當上總統，海湖莊園跨年派對的票價穩定上漲，今年漲到1000元。

海湖莊園31日的跨年派對賓客花了1000元買門票，卻被川普總統「放鴿子」，川普和第一夫人在新年之前即返回白宮。(路透)

川普按慣例每年到海湖莊園過感恩節，但今年缺席；消息確定他會來佛州度過聖誕到新年的假期後，跨年派對的訂位數大增。

今年海湖莊園跨年派對門票賣出500張，比去年少了些，但相去不大。海湖莊園「川普舞會廳」能容納700人。

截至12月30日白天，大家還認為川普會參加派對，可是到了夜裡，開始傳出他跟第一夫人要在翌日早上離開的消息；川普來海湖莊園度假期間大致沒公開露臉，全副心思用在拖延6日確認拜登當選下屆總統。

川普伉儷提前返回華府，讓跨年派對少了總統致詞這個壓軸節目，來賓也無緣一睹第一夫人。