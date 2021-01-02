川普否決被同黨推翻 任內首次 參院通過國防授權法

繼國會眾院之後，參院1日也推翻川普總統對國防支出法案的否決，讓川普在臨卸任前，碰到任內首次否決被推翻的窘境。圖為川普12月31日在佛州登上空軍一號，返回白宮。(美聯社)

川普 總統日前否決2021財年國防授權法(NDAA)後，在2021年第一天遭共和黨 掌控的聯邦參議院以83票對13票的絕對多數表決推翻，這是繼民主黨掌控的眾院本周稍早以322票對87推翻川普否決後，川普在任內首嘗國會兩大黨聯手反對的滋味，距離他卸任總統只剩19天。

川普隨後透過推特表示，「共和黨參議院錯失撤銷通訊端正法第230條的機會，可悲；他們對於遭受『中國病毒』襲擊的民眾，只肯給600美元，不是民眾真正需要的2000美元，這並不公平或聰明。」

2021財年的國防授權法預算規模7410億美元，川普上月23日動用否決權，將全案退回國會，要求調整，眾議院28日表決推翻川普的否決，共和黨參議院領袖麥康諾也表態將支持原案。

參議院1日下午以81票對13票，超過三分之二的多數推翻川普的否決，讓全案生效。

川普明知國會共和黨議員不會聽他的，事前就先批評「懦弱無力的共和黨領導階層」，如果推翻他的否決權，就是「怯弱、可恥」的懦夫，「全面向科技大廠臣服。」

但帶頭抗拒的就是參院多數黨領袖麥康諾，他堅持要在國會會期3日結束前，通過事關替三軍加薪3%、維持並加強美國 軍力的國防授權法；他說，國會已連續59年通過類似法案，「不管用什麼方法，我們一定要第60次通過這年度預算法案。」

舉凡新武器的研發、戰備訓練、軍方人事，特別是軍事建設費用，非經國會通過本法案，不能撥款進行，國會兩院領袖因此和總統翻臉。

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)發布聲明表示，國會跨黨派以壓倒性多數通過，譴責川普魯莽侵犯美國的軍事與國家安全，「川普不僅沒有確保美國人民安全，還繼續在他執政的最後時刻製造混亂，破壞美國安全。」

「只剩三周，美國就會迎來一位尊重軍隊、保護國家安全和尊重國會意志的總統。」波洛西說，「在此之前，國會敦促川普停止其極端而危險的破壞舉動。」

川普在否決時發布聲明表示，國防授權法應納入修正「通訊端正法」第230條，終結「網路平台經營者可以進行內容審查，且內容涉及不當或侵權，經營者得以免責」；他認為，該條文讓大型科技公司規避責任，也造成極為嚴重的國安風險。

川普也反對，國防授權法准許國防部把邦聯時代人物命名的軍事基地改名。