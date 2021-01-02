海外核發綠卡簽證禁令 延長到3月31日

川普總統將新冠疫情期間的移民及工作簽證的相關禁令延長至3月31日，移民和外籍勞工入美還得再等；圖為美國駐中國的領事館。(Getty Images)

川普 總統在2020年最後一天晚上，宣布延長新冠病毒疫情期間發布的移民相關禁令，包括繼續凍結海外核發綠卡及多種工作簽證 直到3月31日；另一方面，川普政府要求新移民必須證明已擁有私人健保的規定，則獲得聯邦上訴法院認同。

2020年最後一天的兩項發展，剛好是川普在國會不支持的情況下，逕行限縮移民的政策縮影；總統當選人拜登已經表示，上台後將為川普多項移民規定鬆綁，至於拜登究竟可以多快推翻川普政府的移民規定，解禁規模能有多廣，都仍未知。

2020年4月，川普宣布暫時凍結海外地區核發的綠卡申請，這項措施讓美國公民 在海外的家屬首當其衝。

此外，川普以非公民對於疫情爆發後的美國就業市場帶來風險為由，2020年6月簽署行政公告(proclamation)，凍結美國高科技公司依賴甚深，讓大量印度籍科技人才受惠的H-1B工作簽證。

同時遭到川普政府凍結的，還有H-2B非農業季節工簽證、L-1專業經理人才簽證及J-1互惠生(au pairs)簽證等，效期均於12月31日截止。

兩名知情人士指出，在12月31日公告效期屆滿前，是否應該繼續延長凍結，白宮內部曾意見嚴重分歧；過去幾個月，美國企業界不斷爭取讓限期六個月的工作簽證凍結鬆綁，理由是這項措施傷害美國經濟利益。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)與全國製造業協會(National Association of Manufacturers)都對川普政府興訟，稱若不放鬆凍結工作簽證將衝擊各種產業。

●簽證何時解禁 如何解禁

另一派人士則主張，疫情導致大量美國勞工失業，凍結簽證應該延長，而且延長凍結還能對上台後的拜登產生約束效果，讓拜登必須評估美國勞工2021年紛紛回到職場之際，如果開放外籍勞工，恐將面臨政治後果。

川普凍結工作簽證的理由是，非公民對於疫情爆發後的美國就業市場，帶來風險；這紙公告其實是川普更早之前「買美國貨，雇美國人」(Buy American, Hire American)行政命令的延伸。

川普為工作簽證凍結延長後，拜登1月20日就任之後將必須決定何時為工作簽證解禁，以及如何解禁；拜登先前提出的移民政策計畫中，並未明確討論工作簽證遭到凍結的問題。

●自備健保 上訴法院認同

對於川普政府要求新移民必須自備健保，拜登的移民政策計畫裡同樣沒有明確討論；代表移民團體與川普政府打官司的律師表示，拜登上台後應該立即廢除這項規定。

川普政府2019年10月宣布，外籍人士申請入籍時必須證明可以在30天內自行購得醫療保險，也有能力支付醫藥費用開銷。這項措施幾乎一推出就被聯邦法院法官擋下，但聯邦第九巡迴上訴法院審議庭31日以2票對1票表決，支持川普政府這項規定。

川普任命的第九巡迴上訴法院法官柯林斯(Daniel P. Collins)在裁決書中寫道，川普有權宣布這項規定，如同最高法院裁定川普有權對穆斯林國家發布旅遊禁令一樣。