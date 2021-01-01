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最慘的12月 美染疫、住院、死亡創新高

編譯陳韻涵／綜合31日電
30日在佛州麥亞斯堡，數以百計民眾大排長龍，等待打疫苗，恐成為超級傳播活動。(路透)
30日在佛州麥亞斯堡，數以百計民眾大排長龍，等待打疫苗，恐成為超級傳播活動。(路透)

2020年進入尾聲，美國新冠肺炎死亡人數30日創新高，達3903人，單日確診病例也逾22萬人，住院總人數突破12萬5000人門檻；而加州紐約、德州之後，更成美國第三個新冠死亡人數超過2萬5000人的州；佛羅里達州31日也出現英國變種新冠病毒病例。

加州醫療人員已經準備好應付節慶假日後住院激增的情況，蘋果谷的聖瑪麗醫院急診護士威理斯(Jahmaal Willis)說：「我們筋疲力竭，但這是暴風雨前的寧靜；我們好像在打一場仗，一場永無止盡的戰爭，但我們卻沒有彈藥了，我們必須在下一場仗開打前準備就緒。」

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，截至31日，美國至少1994萬4307人確診、已知34萬5316人死亡；新冠病毒追蹤計畫(Covid Tracking Project，簡稱CTP)數據則顯示，30日新增確診22萬5671例，31日新增至少22萬1444例。

在住院人數方面，美國新冠住院人數首度衝破12萬5220人，全球最高；31日截稿前，至少12萬5379人住院，其中2萬3099人在加護病房接受治療。愈多人住院，死亡機率就愈高；CTP指出，30日新增死亡3903例，31日又有3255人病歿，連續兩天創新高。

12月成為全美新冠疫情最慘重的月份，新增確診、死亡和住院人數都創新高。 

專家警告，美國死亡和確診病例雙漲，可能歸因於聖誕假期的緣故，基於部分州於假期間延後或暫緩通報，實際數據恐怕更加嚴重，死亡和確診曲線預料4日還會上揚。

加州州長紐森(Gavin Newsom)30日證實，最初在英國出現、傳染力較強的變種毒株已抵達加州南部 ；科羅拉多州官員30日則表示，兩起病例的毒株疑似出現變種。

聯邦疾病防治中心(CDC)官員表示，目前正在研究變種病毒對各種藥物及治療方法的反應，但沒理由相信疫苗無法對抗變種病毒。

JHU數據指出，居民占加州人口25%的洛杉磯郡，新冠死亡病例為加州的40%；CTP統計，加州已知2萬5386人死亡，成為繼紐約(3萬40人)和德州(2萬7437人)之後，第三個新冠病歿人數超過2萬5000人的州。

CTP數據顯示，加州目前有2萬1449人住院，其中4518人在加護病房接受治療；聖塔克拉拉部分醫院的加護病房已爆滿，醫師不得不在急診室救治病患。

醫院急診室醫師蘭達洛(Marco Randazzo)說：「通常，我們只能在新冠病患過世時移動他們」；換言之，唯有新冠病患病歿，才會騰出加護病房的床位。

CTP數據顯示，加州31日累計確診224萬5379例，31日單日新增2萬7237例，過去七天新增確診增幅12.1%。

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