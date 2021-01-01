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聯邦在最後階段抽手不管 導致接種疫苗進度大落後

編譯潘勛／綜合31日電
由於資源分配不當，美國接種新冠疫苗的速度到第三周已遠落後於原訂時程。圖為密西西比州一疫苗配送中心。(路透)
由於資源分配不當，美國接種新冠疫苗的速度到第三周已遠落後於原訂時程。圖為密西西比州一疫苗配送中心。(路透)

美國接種新冠疫苗的速度到第三周已遠落後於原訂時程，公共衛生專家31日表示，聯邦政府就疫苗接種最後階段袖手不管，放任資源及人手短絀的各地方公衛單位自行設法，是最大原因；但川普總統日前發推特貼文說，聯邦政府送出疫苗到各指定地區，接下來分配事宜就該由各州負責。

「紐約時報」31日報導，例如在佛州，即便長者徹夜等候接種，但送達的疫苗施打不到四分之一；在波多黎各，上周疫苗遲到，送來時本該主持施打的醫護人員放聖誕假期去了；在加州，醫生們十分擔憂，不知院方人手是否足夠，既要施打疫苗，又要照顧數目大增的新冠病患。

全國醫療院所發生這些後勤問題，讓接種新冠疫苗的進度遠落後於預定時程，憑添疑慮，不知全美要到何時才能遏止新冠疫情？

聯邦官員日前表示，目標是年底前讓2000萬人接種疫苗的第一劑；目前送達全國的輝瑞及莫德納疫苗已超過1400萬劑；但根據疾病防治中心(CDC)統計，已接種第一劑的只有280萬人。

不過，數據偏低也可能是因假期季而延擱呈報。

聯邦官員表示，接種延宕的原因目前並不清楚，但全國州級衛生官員及醫療院所主管倒是指出幾點因素；例如各州把疫苗發給安養之家、長照機構的速度落後；假期季來臨，醫療院所員工休假，營業時數為之縮減。

但是公衛專家指出，最重要的原因在聯邦就疫苗配送程序最後階段，很多細節如時程及人力，都撒手不管，讓已吃力的各地衛生官員及醫院自行決定。

但聯邦及州級衛生官員表示，疫苗接種速度落後，不該怪罪他們；主持聯邦疫苗接種計畫「神速行動」(Operation Warp Speed)的官員表示，聯邦的職責在確保取得疫苗及發送到各州；川普也說，剩下來的事該由各州負責。

布朗大學公衛學院院長加哈(Ashish Jha)表示，結果便是誰都不必負責。

疫苗接種落後的問題因英國出現新冠病毒變種，可能雪上加霜，該變種的傳染速度更快；科羅拉多州、加州兩地官員都表示，已發現州內該病毒變種的案例，而且患者最近都沒出遊，這意味變種已傳到美國各社區。

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