接種疫苗後染疫 專家說：這是正常狀況 施打幾周才會見效

新冠肺炎疫苗注射第一針後仍染疫，專家認屬正常現象。(路透)

聖地牙哥一名護士本周接種第一劑輝瑞藥廠(Pfizer)及德國生技公司BioNTech共同研發的新冠肺炎疫苗 後，一周內確診感染新冠肺炎，但專家們稱此狀況仍屬正常，因為這款疫苗應該要注射兩劑才有十足的效果；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)31日也指出，由於民眾接種疫苗的速度落後，政府考慮先不保留第二劑存量，讓更多人先打第一劑疫苗再說。

一般疫苗接種後大都需要幾周的時間才會奏效，而專家們強調，在接種第一劑後染疫並非等於輝瑞的疫苗無效；本月15日已接種第一劑輝瑞疫苗的維吉尼亞大學(University of Virginia)重症加護醫師貝爾(Taison Bell)就說：「這是很正常的現象，就好比暴風雨你沒帶傘出門會被淋濕一樣。」

根據加州地方媒體ABC10 News的報導，該名護士是現年45歲的馬修(Matthew W)，本月18日接種第一劑輝瑞疫苗六天後開始出現輕微感染症狀，包括畏寒、肌肉酸痛和疲勞，聖誕節隔日檢測 新冠病毒呈陽性反應。

肯塔基州居民哈蒙(Mike Harmon)也有類似的情況，他接種其中一種疫苗第一劑，數天後新冠病毒檢測反應亦呈陽性。

佛奇31日接受國家廣播公司(NBC)節目「今日秀」(Today Show)訪問時表示，由於全美疫苗接種率不如預期，政府將考慮不保留第二劑疫苗的劑量，而是分發出去讓更多民眾接種。

國內已通過緊急使用授權的疫苗僅輝瑞和莫德納(Moderna)，分別需在21天及28天後接種第二劑，但目前聯邦政府已持有兩家疫苗一劑和二劑一定程度的數量，因此開放讓愈多民眾接種第一劑也能加快第二劑接種的速度。

英國30日批准自家藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)與牛津大學共同研發的疫苗後表示，政府將盡可能讓愈多民眾接種第一劑疫苗，並不會保留數量給特定人士接種第二劑。

據紐約時報(NYT)報導，疫苗分配的效率不彰主要是因為人力吃緊的關係，而佛奇在31日的訪談中對外坦承可考慮採用英國的模式，成為國內重要的防疫公衛人士中首位表態的官員。